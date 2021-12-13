Регулярный чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги возобновился после перерыва, связанного с участием сборной Казахстана в отборе к Кубку мира 2023 года.

Капитану «Тобола» Шаиму Куанову (№5) противостоит американский защитник «Астаны» Энтони Бернард Хики / Фото nbf.kz

Кубок который станет 19-м мировым первенством среди мужских национальных сборных и впервые пройдет в трех странах - с 25 августа по 10 сентября 2023 года его примут Япония, Индонезия и Филиппины.

В первом раунде азиатской квалификации по итогам жеребьевки казахстанские баскетболисты попали в группу «D» вместе со сборными Ирана, Сирии и Бахрейна. Команда Сирии стала первым соперником нашей сборной, в составе которой выступали и два игрока костанайского баскетбольного клуба «Тобол» - ее капитан Шаим Куанов и лучший бомбардир команды Антон Быков.

Первый матч прошел в Нур-Султане и стал первой очной встречей в истории сборных Казахстана и Сирии. В этом поединке казахстанские баскетболисты добыли трудовую победу - 84:74 (17:24, 16:14, 21:15, 30:21). Не менее захватывающей стала и ответная встреча, прошедшая в Дамаске на площадке арены «Аль-Файхаа Стэдиум». Сирийские баскетболисты, выигравшие первую четверть в итоге также уступили - 71:81 (20:18, 17:21, 18:21, 16:21).

В обоих матчах Шаим Куанов выходил на площадку в стартовой пятерке. Антон Быков в домашней встрече набрал 11 очков, совершил семь подборов, один блокшот и три перехвата, а в гостевом поединке стал лучшим в составе сборной, активно включаясь в игру в нужные моменты, набрав 24 очка и сделав 7 подборов.

В параллельных играх сборная Ирана одержала две победы над командой Бахрейна - 82:66 дома, и 100:64 в гостях.

Второе игровое окно квалификации запланировано на конец февраля 2022 года, а сборная Казахстана проведет обе встречи на выезде: 24 февраля против сборной Ирана и 27 февраля против команды Бахрейна.

На счету Павла Ильина (№6) набранных очков и шесть подборов в матче / Фото nbf.kz

Первым соперником БК «Тобол» после перерыва стал действующий чемпион - столичный клуб «Астана», игроки которого и составляли костяк национальной сборной Казахстана.

Команды в этом сезоне уже встречались в Костанае, и тогда «Тобол» дважды крупно уступил гостям (50:100, 54:94), которые были явными фаворитами и во втором противостоянии.

Третья очная встреча «Астаны» и «Тобола» прошла в Нур-Султане, на площадке велотрека «Сарыарка», и стала первой домашней игрой для столичных баскетболистов в этом сезоне. Хозяева очень уверенно начали поединок и к середине первой четверти вели в счете 20:2, выиграв ее в итоге с более чем комфортным отрывом - 30:10.

Игровая ситуация повторилась и во втором десятиминутном отрезке, последние четыре минуты которого гостям вообще не удавалось поразить кольцо соперника. А на перерыв команды ушли при более чем трехкратном преимуществе в счете столичного клуба - 58:19.

После перерыва «Тобол» немного улучшил свою результативность, но хозяева продолжали владеть инициативой и одержали уверенную победу, второй раз в чемпионате перешагнув 100-очковый рубеж - 107:48 (30:10, 28:9, 21:13, 28:16).

В составе костанайского клуба лучшими стали члены национальной сборной Казахстана Шаим Куанов, принесший в копилку команды 20 очков и сделавший четыре подбора, и Антон Быков, на счету которого 8 очков и 5 подборов.

Сегодня пройдет второй поединок этой двухматчевой серии.