Торжественная церемония закрытия и награждения победителей прошла в Нур-Султане 10 декабря. Сегодня, 12 декабря, победители вернулись домой. В 10 утра их встречали родственники, однокурсники и педагоги. В общей сложности студенты колледжей из Костанайской области завоевали 12 медалей, из которых 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые, также ребята получили 7 медальонов с надписью «За профессионализм».

Победителей встречали родственники, педагоги и однокурсники / Фото Андрея СКИБЫ

На соревнованиях отличились студенты Костанайского колледжа автотранспорта - у них 4 золотых медалей. У ребят из Костанайского политехнического колледжа 3 серебра и одна бронза, у студентов Костанайского индустриального колледжа бронза и серебро, у Костанайского педколледжа одно золото, также одно серебро завоевал Карабалыкский агротехнический колледж.

Студенты педколледжа надели одинаковые куртки чтобы поддержать победителей… / Фото Андрея СКИБЫ

...и приготовили плакаты / Фото Андрея СКИБЫ

Победителей встречали цветами, подарками и аплодисментами. Студенты педагогического колледжа отличились тем, что надели одинаковые зимние куртки с указанием их учебного заведения, а также принесли с собой плакаты в поддержку своей студентки, которая завоевала золотую медаль. Ей также подарили мягкую игрушку - медвежонка.





Диляра Кузенбаева: «Было очень волнительно, тяжело, но мы справились!» / Фото Андрея СКИБЫ

- По моей компетенции «Хореография» чемпионат проходил в Костанае на базе нашего педколледжа. Было очень волнительно, так как мы соревновались в течение 4 дней со студентами из всех областей страны. В столице я узнала, что победила, я безумно рада и счастлива, - поделилась с «НГ» впечатлениями студентка Костанайского педагогического колледжа Диляра КУЗЕНБАЕВА. - Спасибо всем нашим педагогам и моим однокурсницам за помощь! Была сильная конкуренция, было тяжело, но мы справились!

Еще до республиканских соревнований, Диляра принимала участие в областном этапе, который прошел в сентябре. В будущем девушка планирует преподавать хореографию, а также танцевать в государственном ансамбле.

На вокзале победительницу встречала мама.

Алма Кузенбаева: «Мы все рады победе моей дочери!» / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы все очень рады победе дочки! Большое спасибо педагогам колледжа, - поделилась Алма КУЗЕНБАЕВА. - Она танцует с 12 лет, сейчас ей 19. Танцы - это ее любимое дело.

Марина Исмагилова: «Участие в движении «World Skills» дает большие возможности» / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы вернулись с торжественного закрытия чемпионата и очень рады, что наша команда вошла в шестерку регионов по результатам. Будем стремиться опять попасть в тройку лидеров. Наша область участвует в чемпионате с 2015 года и мы уже несколько раз в нее попадали, - рассказала заведующая сектором управления образования Костанайской области Марина ИСМАГИЛОВА. - Участие в движении «World Skills» дает большие возможности для участников. Это возможность успешного трудоустройства, так как крупные компании участвуют на этом чемпионате в качестве экспертов и спонсоров. Так, многие наши ребята уже устроились в такие компании как ТОО «СарыааркаАвтоПром» или АО «Баян Сұлу».

Она добавила, что благодаря таким мероприятиям в регионе поднимается уровень технического образования, а движение «World Skills» пропагандирует престиж рабочих профессий. Также стандарты этих соревнований уже сейчас внедряются в образовательные программы колледжей. На проведение данного чемпионата в прошлом году из областного бюджета было выделено около 10 млн тенге.

Среди обладателей золотой медали был и студент Костанайского колледжа автотранспорта Алишер ДИЛЬДАБЕКОВ. Напомним, 26 ноября он участвовал в соревнованиях на базе своего колледжа. 17-летний парень тогда поделился, что это было впервые, но тем не менее он достиг такого высокого результата. Встретиться на ЖД вокзале с ним не получилось, поэтому корреспондент «НГ» говорил с победителем по телефону:

Алишер Дильдабеков (справа с дипломом) участвовал в соревнованиях впервые, но уже стал победителем / Фото из личного архива Алишера

- На первое место я конечно надеялся, но так как во время соревнования были некоторые недочеты, все же были сомнения. Со мной соревновались очень сильные ребята, была тяжелая борьба. На вокзале меня встречали родственники, как только узнали, что победил, все поздравляли, - рассказал Алишер. - По-возможности хотелось бы еще поучаствовать в подобных соревнованиях. Считаю, что такие соревнования очень помогают в профессиональной деятельности.

Напомним, шестой республиканский чемпионат «World Skills Kazakhstan» проходил с 22 ноября по 26 ноября в Костанайской области. Участие принимали около сотни студентов в возрасте до 22 лет из 17 регионов Казахстана.