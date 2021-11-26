Участие в соревнованиях профессионального мастерства по трем специализациям - ремонт и обслуживание автомобилей (отдельно легковых и грузовых) и сетевое администрирование - принимают около сотни студентов в возрасте до 22 лет из 17 регионов Казахстана

Эксперты объясняют будущим системным администраторам, где конкурсанты ошиблись и что сделали правильно

Шестой республиканский чемпионат «World Skills Kazakhstan» проходит на базе Костанайского колледжа автотранспорта с 22 ноября. Корреспондент "НГ" посмотрел на турнир студентов сегодня, 26 ноября.

Организаторы чемпионата - МОН РК и НАО «Talap». Победителям в категориях вручают медали. Конкурсантов оценивают 38 экспертов по специально разработанной компьютерной системе CIS.

Канат Бадигулов: "В виртуальной среде мы смоделировали реальные условия работы сисадминов"

- Сегодня подводим итоги, эксперты отвечают на вопросы участников, - рассказал заместитель главного эксперта по компетенции «Системное администрирование» Канат БАДИГУЛОВ. - То есть, если во время соревнований у них что-то не получилось, то мы поясняем, где именно они совершили ошибку или, наоборот, что именно они сделали правильно.

Сисадмины соревновались по трем модулям: работа в среде Linyx, в среде Windows и настройка сетей.

- У них есть виртуальная среда, где есть серверы и клиенты на базе, например, Linyx, им нужно было сделать так чтобы вся эта структура работала, - пояснил Бадигулов. - В виртуальной среде мы смоделировали ту работу, которую сисадмины выполняют на предприятиях, в организация. Все как в реальной жизни.

На втором этаже, проходят соревнования по сборке и разборке коробки передач легковых автомобилей (в частности, двухвальной коробки передач автомобилей ВАЗ (Lada) и переднеприводных иномарок)

Сборка и разборка коробки передач в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"

- Задача ребят - сделать все согласно технологическим картам, - комментирует мастер производственного обучения Костанайского колледжа автотранспорта Александр ЕРУНОВ. - Эксперты учитывают правильное использование инструментов, соблюдение технологий, правильную организацию рабочего места. Например, если упал инструмент - это уже нарушение, снимаются балы. Всего у нас 16 участников со всей республики. 4 рабочих места - то есть, одни соревнуются, потом их сменяют другие. Эти ребята уже стали лучшими в своих регионах.

От Костаная в категории «Обслуживание легковых автомобилей» выступает 17-летний Алишер ДИЛЬДАБЕКОВ. В профессиональных соревнованиях участвует в первый раз.

Алишер Дильдабеков выступает на республиканских соревнованиях впервые

- Все началось с того, что мы с одногруппником решили узнать, кто из нас лучший механике, - рассказал Алишер. - Потом я уже взял первое место на городских соревнованиях, потом на областных и теперь вышел на республиканские. Пока что ожидаю своей очереди. Главное - показать себя, все, на что ты способен. Я считаю, что такие конкурсы дают преимущество в будущем - например, при устройстве на работу.

19-летний Диас КОСТУБАЕВ приехал из Кокшетау. Несколько лет назад когда он обучался на втором курсе высшего технического колледжа, преподаватели предложили поучаствовать в республиканском чемпионате.

Диас Костубаев приехал на «World Skilss» из Кокшетау

- Я согласился, так как с детства проявлял интерес к технике. Мой отец, дядя и дедушка инженеры, механизаторы, все знания я получал от них. Затем побеждал на региональных соревнованиях, после и попал на «World Skills», - рассказал Диас. - Думаю, набрал достаточно балов для победы, но очень волнуюсь. Колледж очень понравился, достаточно инновационный. Костанай тоже понравился - очень просторный город, красивый.

Соревнования по обслуживанию грузовых автомобилей уже завершились.

Результаты чемпионата огласят на церемонии награждения победителей, которая пройдет в Нур-Султане 10 декабря.

Фото Андрея СКИБЫ