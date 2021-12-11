В Усть-Каменогорске в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова 10 декабря прошел повторный поединок второй двухматчевой серии игр регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy между местным клубом «Алтай Торпедо» и рудненским «Горняком».

Счет в матче открыт

Матч накануне получился весьма упорным, а его победитель определился лишь в овертайме. Хотя стоит отметить, что гости значительно превзошли хозяев в таком показателе, как броски по воротам - «Горняк» совершил 38 попыток взятия ворот, а устькаменогорцы - 29.

Если в первом матче стартовый период прошел без заброшенных шайб, то в первой двадцатиминутке второго поединка состоялись сразу четыре результативных атак ворот. А счет открыли, опять же в отличие от первого матча, гости. На 8-й минуте Иван Ширяев выиграл борьбу за шайбу за воротами «Алтай Торпедо», сделал передачу назад, Айдар Галимов пропустил ее между ног, а поддержавший атаку защитник Александр Нурек броском почти от синей линии поразил ворота, которые защищал один из самых опытных голкиперов чемпионата Эдуард Рейзвих.

В начале 12-й минуты хозяевам льда удалась красивая комбинация. Сыграв широко, устькаменогорские хоккеисты запутали гостей в их зоне защиты поперечными передачами, и открывшийся справа Герман Шапорев сильным броском сравнял счет.

На 15-й минуте после атаки «Горняка» очень скученно было возле ворот хозяев, и освободившийся от опеки Евгений Щанкин сумел отправить отбитую голкипером шайбу в ворота, второй раз в матче выведя «Горняк» вперед.

Евгений Щанкин (№33) во второй раз выводит «Горняк» вперед

Однако не прошло и двух минут, как равновесие в матче было восстановлено. В составе «Алтай Торпедо» отличился Стас Петросян, удачно открывшийся перед воротами и переигравший Никиту Акулинина после передачи из центра зоны защиты гостей. И на перерыв команды ушли при равенстве в счете, произведя при этом в первом периоде и равное количество бросков по воротам соперника - по 13.

Во втором периоде случилась такая ситуация, когда у «Горняка» один за одним были удалены два игрока - в начале 30-й минуты за блокировку был наказан Данил Москалев, а в конце 31-й минуты площадку покинул Александр Нурек, наказанный за подножку. Гости успешно оборонялись сначала вчетвером, затем втроем, а когда на площадку вернулся первый удаленный игрок, не устояли перед натиском устькаменогорцев и оказались в роли догоняющих. Дубль в составе «Алтай Торпедо» оформил Герман Шапорев.

И если в первом матче рудничане дважды исправляли такую ситуацию, то в этой встрече все их старания результата не дали. Более того, в третьем периоде в ворота «Горняка» влетела четвертая шайба, автором которой стал Александр Архипов, отличившийся на 53-й минуте и поставивший точку в матче - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Несмотря на это поражение «Горняк» по-прежнему располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков после 30 проведенных игр и на одно очко опережая «Алтай Торпедо».

Играми в Усть-Каменогорске «Горняк» завершил выездную программу уходящего года. До конца декабря рудненский клуб проведет на своем льду две двухматчевые серии с еще одним устькаменогорским клубом «Торпедо» - 19 и 20 декабря, а также с нынешним лидером чемпионата кокшетауским «Арланом» - 23 и 24 декабря.

Скриншоты из трансляции