Выездную декабрьскую серию игр регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» продолжил в Усть-Каменогорске 9 декабря против местного клуба «Алтай Торпедо».

Первая шайба влетает в ворота «Алтай Торпедо» после броска Валерия Садикова (за кадром) / Скриншот трансляции

Это уже вторая двухматчевая серия игр хоккеистов рудненского и устькаменогорского клубов. В первой, прошедшей в начале ноября в Рудном, «Горняк» сумел набрать всего одно очко, дважды уступив на своем льду - 6:7 по буллитам и 2:4.

Идущие на восьмой строчке в турнирной таблице рудничане набрали после 28 игр 26 очков и перед вторым противостоянием с «Алтай Торпедо» опережали проведшего на две игры больше соперника на два очка.

Учитывая турнирное положение и помня о своих гостевых победах, хоккеисты «Алтай Торпедо» очень активно начали встречу, проходившую в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова. Однако к середине первого периода гораздо чаще атаковать ворота соперника уже стали рудничане. И все же в такой встрече, в которой победа нужна как одной команде, так и другой, акцент делался больше на игру в обороне. До конца периода ни одна из команд не допустила ошибок в защите своих ворот, и, как итог такой игры, забитых голов до первого перерыва зрители не увидели. При этом гости нанесли 17 бросков по воротам устькаменогорского клуба, а хозяева ответили восемью бросками.

Счет же был открыт на 27-й минуте встречи. После неудачной попытки нападающего «Алтай Торпедо» Эрика Алдабергенова забросить шайбу из-за ворот в стиле Боброва она отлетела к Максиму Петрасюку, а тот переправил ее налево Константину Бондаренко, который броском с острого угла поразил ворота Никиты Акулинина.

Устькаменогорцы не долго лидировали в матче. Чуть более трех минут понадобилось «Горняку», чтобы восстановить равновесие. В середине периода, когда команды играли в формате «четыре на четыре полевых игрока» (у рудничан двухминутным штрафом за задержку клюшкой был наказан Данил Москалев), гости разыграли красивую комбинацию. Иван Ширяев от правого борта сделал передачу на противоположный край площадки Максиму Кунишникову, а тот передачей к синей линии подключил к атаке защитника Валерия Садикова, который броском по центру огорчил-таки голкипера хозяев Эдуарда Рейзвиха, больше двадцати раз спасавшего до этого свою команду. Секундомер на табло в этот момент показывал окончание ровно 30-ти минут игрового времени.

После этой забитой шайбы «Горняк» надолго завладел инициативой, а к концу периода его атаки стали еще острее, но счет до второго перерыва изменить больше не удалось.

Очень активно начали заключительную двадцатиминутку гости, однако на второй минуте периода в составе «Горняка» на пять минут был удален за толчок соперника клюшкой Александр Ханьжин, который, кроме этого, получил еще и дисциплинарный штраф до конца игры. Правда хозяева усложнили себе задачу в эти пять минут, оставшись на площадке на две из них также вчетвером. Продолжительный численный перевес устькаменогорцам реализовать не удалось. Но зато им удалось выйти вперед при игре в равных составах, когда в начале 53-й минуты рудничане упустили перед своими воротами Андрея Лагунова, замкнувшего передачу из-за линии ворот Стаса Петросяна.

Вторая шайба в воротах «Алтай Торпедо» / Скриншот трансляции

И вновь, то что не смогли сделать нападающие «Горняка», сделал защитник. За две минуты до окончания основного времени Иван Ширяев начал атаку гостей в центре поля, отдал шайбу Максиму Кунишникову, которой вдоль правого борта вошел в зону соперника и перед самыми воротами сделал передачу подключившемуся к атаке Валерию Садикову, который во второй раз в матче сравнял счет, оформив при этом дубль.

В оставшееся время счет не изменился, и игра продолжилась в овертайме, который «Горняк» начал с тремя полевыми игроками против четырех полевых игроков соперника, после того как в составе гостей на предпоследней минуте основного времени был удален за подножку Айдар Галимов. Но первая же атака при игре «четыре на четыре» принесла победу рудненскому клубу. Автором победной шайбы стал Иван Ширяев, который после паса Евгения Щанкина из центра площадки точным броском справа из-под защитника поразил правый от голкипера угол ворот - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Победный гол Ивана Ширяева (№28) / Скриншот трансляции

Сегодня, 10 декабря, команды проведут повторный поединок.