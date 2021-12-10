Медсестра отсудила ковидные выплаты у костанайского облздрава
Суд обязал Управление здравоохранения Костанайской области выплатить бывшей медсестре Центра фтизиопульмонологии, заразившейся коронавирусом на работе, положенную компенсацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото из архива "НГ"
Жительница города Тобыл Каукер Досова в прошлом году во время пика пандемии работала в провизорном стационаре медицинской сестрой. На работе она заразилась вирусной пневмонией, но вот только получить положенные медикам в таком случае выплаты размере 2 миллионов тенге так и не смогла. Добиваться справедливости решила в суде. И сегодня он встал на ее сторону.
"Признаны незаконными действия ответчика по ненаправлению документов истца в Комиссию по организации единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Факт заболевания Д. на рабочем месте установлен протоколом расследования случая заболевания медицинского работника COVID-19, составленным областным центром фтизиопульмонологии 5 октября 2021 года", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
В суде также было установлено, что документы поступали в областное управление здравоохранения, а доводы ответчика опровергнуты совокупностью исследованных доказательств. Также был нарушен приказ министерств труда и здравоохранения "Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19", потому что информация о Досовой не была представлена комиссии.
Одновременно в адрес акима Костанайской области вынесено частное определение о допущенных нарушениях Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" со стороны сотрудников ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".
Помимо 2 миллионов тенге, управление здравоохранения должно оплатить представительские расходы и госпошлину.
Судебные акты еще не вступили в законную силу.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.