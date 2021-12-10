Суд обязал Управление здравоохранения Костанайской области выплатить бывшей медсестре Центра фтизиопульмонологии, заразившейся коронавирусом на работе, положенную компенсацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

Жительница города Тобыл Каукер Досова в прошлом году во время пика пандемии работала в провизорном стационаре медицинской сестрой. На работе она заразилась вирусной пневмонией, но вот только получить положенные медикам в таком случае выплаты размере 2 миллионов тенге так и не смогла. Добиваться справедливости решила в суде. И сегодня он встал на ее сторону.

"Признаны незаконными действия ответчика по ненаправлению документов истца в Комиссию по организации единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Факт заболевания Д. на рабочем месте установлен протоколом расследования случая заболевания медицинского работника COVID-19, составленным областным центром фтизиопульмонологии 5 октября 2021 года", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

В суде также было установлено, что документы поступали в областное управление здравоохранения, а доводы ответчика опровергнуты совокупностью исследованных доказательств. Также был нарушен приказ министерств труда и здравоохранения "Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19", потому что информация о Досовой не была представлена комиссии.

Одновременно в адрес акима Костанайской области вынесено частное определение о допущенных нарушениях Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" со стороны сотрудников ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".

Помимо 2 миллионов тенге, управление здравоохранения должно оплатить представительские расходы и госпошлину.

Судебные акты еще не вступили в законную силу.