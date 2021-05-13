Жительница Тобыла Каукер ДОСОВА в 2020 году работала старшей медицинской сестрой провизорного госпиталя, организованного на базе противотуберкулезного диспансера в этом городе. Летом переболела пневмонией, несколько месяцев пыталась восстановить здоровье, а по возвращению в больницу выяснилось, что положенные от государства надбавки ей не полагаются.

Досова работает в системе здравоохранения старшей медицинской сестрой с 2017 года. В марте 2020-го стационар в Тобыле начал принимать первых зараженных ковидом.

- Я проработал примерно месяц в инфекционном отделении, - рассказала «НГ» Каукер Кажгалиевна. - Мы не знали тогда не об оплатах, ни о условиях, просто шли и работали. Мне просто сказали, что я остаюсь с ковидными больными, и все. Как старшая медсестра, я контролировала других сотрудников госпиталя, но в отделение поднималась ежедневно. Показывала девочкам, как правильно делать кардиограмму, как правильно читать мониторы приборов. Также я отвечала за аптечный пункт, а с мая я была еще и заведующей на пищевом складе, выдавала продукты. В конце июня я заболела. 5 июля мне сделали ПЦР-тест и рентген.

Результат анализов - поражены 50% легких. Диагноз - пневмония. Но тест на коронавирус оказался на тот момент отрицательным. В тот же день Досова ушла на больничный. Сначала лечилась в своем же провизорном отделении, а после дочь забрала лечиться домой. На восстановление ушло больше месяца.

- В августе мне не стали продлевать больничный, поэтому я взяла 24 дня отпуска, - говорит Досова. - Когда я вышла в конце августа на работу, меня вызвали к и. о. главного врача. Она сказала, что за время моего отсутствия по аптеке было замечание. Но по приказу я аптеку не принимала и официально за нее не отвечала. Тогда главврач сказала мне писать заявление на перевод в тубдиспансер в Костанай, но там старшая медсестра уже была. С 1 сентября я уволилась - не хотела ни с кем спорить. Я понимаю, что все почувствовали, как работа на этих должностях оплачивается. Поэтому там к этому моменту на каждую должность набрались сотрудники.

Пока Досова болела, Министерство здравоохранения выпустило приказ о компенсациях заразившимся ковидом или коронавирусной пневмонией. Списки медработников составляли в октябре, но Досовой в них не оказалось. Всю осень бывшая старшая медсестра обивала пороги госучреждений, чтобы добиться хоть каких-то ответов.

- Я спрашивала в облтубдиспансере - меня в списки вроде включали, - говорит Досова. - В управлении здравоохранения на меня просто накричали - мол, какое я имею право на что-то, кроме зарплаты. Я писала в прокуратуру и Министерство здравоохранения, в областной акимат, но без особого результата.

20 ноября Досовой удалось пробиться на онлайн-прием к акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову. По словам медработника, глава региона заявил: «Если у вас есть кодировка «G», то в понедельник управление здравоохранения все мне выплатит».

- В управлении здравоохранения меня встретил руководитель, на тот момент - Вячеслав Дудник, пообещал деньги мне выплатить, но устно, - вспоминает Досова. - Но потом руководитель планового отдела Абильгазин сказал мне: нет механизма оплаты, так как приказ о выплатах себя исчерпал, мы не знаем, с каких денег вам выплачивать компенсацию. Повторно на прием к акиму области меня уже не стали записывать. Единственное, что я смогла узнать, кодировка у меня не «G» (больные пневмонией или КВИ), а в документах указана «Z» (контактные больные). В апреле когда мы работали в «грязной зоне», мы жили в профилактории Дружба. На тот момент уже были у нас зараженные, с которыми мы контактировали. Поэтому в апреле я числилась контактной с кодировкой «Z».

Каукер Досова считает, что она не должна бегать по кабинетам из-за путаницы с документами. Напомним, что президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 7 октября 2020 года заявлял:

- На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги.

Тем не менее, бороться Каукер Досовой все-таки придется. 12 мая, в международный день медицинской сестры, состоялось заседание Костанайского городского суда. На нем рассматривали иск Досовой к управлению здравоохранения. Пока по существу дело не рассматривали, так как медсестре и ее юристу нужно определиться как с ответчиками по делу, так и с конкретными требованиями.

Каукер Досова отмечает - в тубдиспансере заболели всего 11 работников и лишь четверо из них получили положенные от минздрава доплаты.

- Я первая среди заболевших, - констатирует Каукер Кажгалиевна. - Не все ковид-положительные получили доплаты. Остальные боятся, потому что работают на прежнем месте. Я уволилась и не боюсь!

Фото Георгия ГОВОРОВА