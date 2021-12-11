Марку Твену приписывают авторство знаменитой фразы: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если ложь может быть частного характера и узкой сферы применения, то статистика определяет состояние отдельных отраслей и в целом государства, она является базой для дальнейшего планирования и развития. Соответственно, фальшивые цифры статистики выбивают из колеи все действия власти.

Надо признать, что мы живем в стране липовых цифр, которые желаемое выдают за действительное. Так удобно всем эшелонам власти (а как же, по цифрам мы неуклонно рвемся в ряды самых продвинутых стран), но боком выходит населению.

С первых дней обретения независимости власти озаботились состоянием развития госязыка, признали его плачевным. И вот по всей стране и (в особенности в северных областях) были срочно организованы кружки по изучению госязыка, 20 дней по два часа, еще столько же повторно. По окончании курсов слушатели получили свидетельства о владении госязыком, хотя по факту, кроме нескольких бытовых выражений типа «салам алейкум» и «кайда барасын», которыми они пользовались и до курсов, ничего в головах не прибавилось. Не было среды, все вокруг предпочитали русский язык. Статистика же показала тотальное освоение госязыком, но в реальной жизни ничего не изменилось. К примеру, Костанай и сегодня является русскоговорящим городом, и никого это не волнует. Ведь главные функции языка - возможность общения, передача информации. Все остальное от лукавого.

Мне всегда были интересны избирательные кампании, я участвовал в них в разном качестве и твердо убежден, что у нас за 30 лет не было ни одних честных выборов. Это касается процента явки избирателей и набранных голосов. И если в городах присутствовала система наблюдения и явка избирателей ограничивалась 35-45%, то в районах ничего подобного не было и оттуда приходили отчеты с явкой 98-99%, что поднимало (и значительно) процент явки по области.

Приведу конкретный пример. В 2016 году проводились довыборы в областной маслихат, группа из КНПК выехала в Узунколь для поддержки своего кандидата. Мы ездили по поселкам района, говорили о предстоящих выборах. Практически никто из жителей о выборах ничего не знал, поясняя, что их туда никогда не приглашали, за них голосует избирком. Народа в нашей группе было немного, но мы сумели плотно закрыть наблюдением три самых крупных участка в самом райцентре. Так вот, ни на одном из этих участков явка не превысила 15%. Я подробно описал этот случай в «НГ», но не слышал, чтобы отчеты о выборах по области стали предметом принципиальной разборки в теркоме. Подумаешь, единичный случай, все остальные районы отрапортовали о тотальной явке избирателей.

Можно с недоверием смотреть на среднюю зарплату по стране, большинство населения и во сне не видела зарплату в 260 000 тенге. Честнее было бы определять количество работников с зарплатой по градациям - до 100 тыс., до 150 тыс., свыше 150 тыс. Тогда бы стало всем очевидно, что большинство работающих барахтается в пределах первой градации, то есть нищенствует.

У нас так же решили проблему с безработицей после ликвидации совхозов и колхозов. Записали в самозанятые тех, кто имел в хозяйстве хотя бы несколько курочек. Пусть селяне спасибо скажут, что к самозанятым не отнесли тех, кто держит дома кошек и собак. Тогда бы вопрос безработицы был полностью закрыт.

Лично меня цифры официальной статистики перестали интересовать после того, как на всю страну было объявлено: миллионный житель Астаны родился 6 июля (это день рождения Елбасы, если кто не в курсе). Случайное совпадение, как сами понимаете...

И уж совсем матерные слова просятся на язык, когда слышишь официальные заявления об уровне инфляции в стране. К примеру, недавно президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2022 году пенсии и пособия будут проиндексированы на 7%. Это значит, что инфляция в стране равна 5%, плюс 2% упреждающих. Так и просится на язык вопрос - это в какой стране такая инфляция? У нас цены на основные продукты питания (картофель, лук, морковь, капусту, муку, крупы) выросли на 200-250%, а по статистике казахстанцы тратят на питание более половины семейного бюджета. Ну и куда же здесь, грубо говоря, воткнуть официальные 5% инфляции? Кому втираются очки? Или власть проживает в другой стране? Особенно возмущает, что никто из депутатов парламента не решился опровергнуть очевидную липу. Эти «бойцы невидимого фронта» неплохо устроились, получая миллионные зарплаты с ежемесячными премиальными в размере оклада, плюс командировочные, бесплатный транспорт и жилье, плюс представительские и оздоровительные, плюс за лоббироание отдельных законов и поправок к ним.

Давайте честно признаем, что они не имеют морального права называться народными избранниками, они далеки от народа и не живут его проблемами. Я жду, когда в рядах депутатов появится совестливый человек, который потребует, чтобы их зарплата была равна средней по стране и каждый год индексировалась на уровень инфляции. Тогда и сам уровень может стать более реалистичным, и депутаты приблизятся к народу.

P. S. А заодно выяснят, откуда в нашем бесклассовом государстве вдруг появились сословия? Кто входит в эти привилегированные слои, откуда они взялись? Даже есть уголовное наказание за разжигание различных видов розни, в том числе и сословной. Кто объяснит этот ребус?