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Открытое первенство города по теннису среди мужчин прошло в Лисаковске

Сергей БИРКЛЕ

7 декабря 2021, 13:52 |  Спорт

В минувшие выходные в Лисаковске прошло открытое первенство города по теннису среди мужчин, посвященное 30-летию независимости Республики Казахстан.

 

Призеры открытого первенства Лисаковса по теннису Валерий Папертный, Сергей Разинкин и Леонид Папертный

Соревнования, организаторами которых выступил отдел физической культуры и спорта акимата города Лисаковска, провели в Теннисном центре, открытом в апреле этого года и ставшим для города сотым спортивным сооружением.

В первенстве приняли участие 12 теннисистов, представлявших Лисаковск и Рудный.

По результатам проведенных встреч призовую тройку составили лисаковские теннисисты. Победителем первенства стал Сергей Разинкин, второе место занял Валерий Папертный, третье - Леонид Папертный.

Призеры награждены грамотами городского отдела спорта и медалями.

Фото предоставлено ОФКиС акимата города Лисаковска