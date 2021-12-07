Открытое первенство города по теннису среди мужчин прошло в Лисаковске
Сергей БИРКЛЕ
В минувшие выходные в Лисаковске прошло открытое первенство города по теннису среди мужчин, посвященное 30-летию независимости Республики Казахстан.
Призеры открытого первенства Лисаковса по теннису Валерий Папертный, Сергей Разинкин и Леонид Папертный
Соревнования, организаторами которых выступил отдел физической культуры и спорта акимата города Лисаковска, провели в Теннисном центре, открытом в апреле этого года и ставшим для города сотым спортивным сооружением.
В первенстве приняли участие 12 теннисистов, представлявших Лисаковск и Рудный.
По результатам проведенных встреч призовую тройку составили лисаковские теннисисты. Победителем первенства стал Сергей Разинкин, второе место занял Валерий Папертный, третье - Леонид Папертный.
Призеры награждены грамотами городского отдела спорта и медалями.
Фото предоставлено ОФКиС акимата города Лисаковска
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