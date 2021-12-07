На внеочередном съезде Nur Otan обсудят решение Нурсултана Назарбаева передать полномочия председателя партии Касым-Жомарту Токаеву. Принесет ли это пользу стране? Да. Президент РК усилит свои позиции и сможет успешнее проводить реформы.

Да. Крупнейшая в стране партия обеспечит главе государства связь с народом.

Нет. После этого Nur Otan еще больше будет дублировать работу госструктур.

Нет. Чиновники вообще не должны занимать руководящие должности в партиях.

