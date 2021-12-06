В южной столице состоялся повторный поединок второй очной серии регулярного чемпионата Казахстана между местным ХК «Алматы» и рудненским «Горняком».

Вторая шайба влетает в ворота «Алматы» / Cкриншот трансляции

Игра в первом матче, прошедшем на льду Almaty Arena, получилась очень интересной. Хозяева льда, хотя и открыли счет, полностью проиграли первый период. Во втором периоде алматинцы исправили положение, а встреча после безголевого третьего периода перешла в овертайм, который также не дал результата. В серии же послематчевых буллитов точнее был ХК «Алматы».

Повторная встреча началась на высоких скоростях, а инициативой завладели рудничане. Хозяева вели борьбу за шайбу порой за пределами дозволенного. И, как следствие, два подряд удаления в составе «Алматы» - вначале лед покинул Никита Баженов за задержку соперника, а затем был наказан за выброс шайбы Сергей Машинец.

Но даже играя с пятью полевыми игроками против троих у соперника, «Горняк» не смог поразить ворота «Алматы». Гости продолжали владеть инициативой, угрожая воротам соперника даже в меньшинстве, когда на 8-й минуте за задержку клюшкой был удален Степан Штефан. Не сумели реализовать свой численный перевес рудничане и во время третьего удаления в составе «Алматы», после того, как на 14-й минуте за подножку был наказан двухминутным штрафом Владислав Цуриков.

И тем неожиданней оказался гол, состоявшийся в момент, когда команды едва вернулись к игре в равных составах. Счет открыл Владимир Кротов, получив шайбу у центральной линии после передач Александра Каткова и Алексея Рябоконова, войдя в зону соперника вдоль левого борта, выкатившись на «пятачок» и переиграв там голкипера «Алматы» Павла Полуэктова.

Забросив шайбу, «Горняк» продолжил атаки, и вскоре после броска Александра Ханьжина ворота хозяев спасла штанга. Однако счет до перерыва не изменился, а после сирены у ворот «Горняка» завязалась драка, результатом которой стали очередные удаления в составе обеих команд.

«Горняк», начинавший второй период в большинстве, ни этот численный перевес, ни следующих три использовать не смог. Зато рудничане отличлись при игре в меньшинстве после удаления с площадки Степана Штафана. Случилось это на 39-й минуте, когда открывшийся перед воротами Данил Москалев после передачи справа Евгения Щанкина неотразимо бросил в касание. Интересно, что для «Горняка» эта шайба стала девятой в сезоне, заброшенной при игре в меньшинстве.

А менее чем через минуту перевес гостей достиг трех шайб. Оскар Юлбарисов при поддержке Щанкина и Ханьжина за 27 секунд до окончания периода все-таки реализовал очередное большинство своей команды.

Борьбу за шайбу у борта ведут нападающий «Алматы» Станислав Филиппенко и защитник «Горняка» Валерия Садиков (№13) / Фото shaiba.kz

В начале шестой минуты заключительного игрового отрезка Владимир Кротов после передачи Данила Москалева забросил четвертую шайбу в ворота «Алматы», и вновь это произошло при численном перевесе рудненского клуба.

До конца встречи Никите Баженову удалось отквитать одну шайбу, но большего хозяевам сделать не удалось и финальная сирена зафиксировала поражение «Алматы» - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Эта победа «Горняка позволила ему закрепиться в зоне плей-офф, набрав после 28 игр 26 очков. У ближайшего преследователя рудничан «Алтай Торпедо», расположившегося на девятой строчке в турнирной таблице, на два очка меньше, но при этом устькаменогорцы провели на две игры больше. Именно с «Алтай Торпедо» рудненский клуб проведет свои следующие игры, которые пройдут 9 и 10 декабря в Усть-Каменогорске.

Лидирует в чемпионате «Арлан», набравший после 26 игр 44 очка. Далее с отставанием в одно очко идет атырауский «Бейбарыс», а за ним с таким же интервалом еще два клуба: карагандинская «Сарыарка» и столичный «Номад».