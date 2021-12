Гала-концерт Jazz Bomond Festival 2021 состоялся сегодня, 5 декабря, в концертном зале Jastar Saraiy. Фестиваль длился три дня, на нем выступили коллективы из Петропавловска, Нур-Султана, Челябинска и Костаная.

- Сложность организации фестиваля в одном – пересечь границу российским исполнителям очень сложно, - сообщил «НГ» руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. – Пришлось готовить целый пакет документов, но и управление культуры, и филормония отработали нормально, все вопросы закрыли. Мы планировали работать на фестивале в несколько расширенном составе. Но в павлодарском оркестре заболел режиссер, в карагандинском и кокчетавском коллективах тоже проблемы с болезнями. Мы рамки сузили. Но самое главное - что к нам приехали музыканты из "Казахконцерта", из университета искусств. Очень приятно, что Зарина Бокжакова из «Saz&Soul» представила этно-фолк джаз. Это направление впервые у нас. Первый же концерт показал, что есть у нашего зрителя понимание этого вида искусства. В принципе этот фестиваль прошел не хуже прежнего, несмотря на пандемию.

Фестиваль проходит ежегодно, нынешний - уже 22-й. На финальном гала-концерте каждый участник выступил с блиц-программой, исполняя по 2-3 лучших композиции.

- Спасибо, что вы пришли, что не променяли нас на телевизор или смартфон. Джаз победил в ваших душах. И это прекрасно! – скандировал со сцены ведущий фестиваля Вячеслав АВДЕЕВ. – 30-летию независимости Казахстана наши музыканты и организаторы посвящают фестиваль. И это здорово – мы живы, здоровы, чего и вам желаем!

Открыл гала-концерт военный оркестр из Петропавловска. 18 музыкантов из военного института национальной гвардии РК под управлением дирижера Азамата БЕКЕНОВА впервые приехали на джазовый фестиваль.

Они исполнили композиции Владимира Горожанкина «Полет во сне», Жозефа Косма «Опавшие листья» и Теда Хаггинса «Отблески времени».

- Мы послушали, крепкие ребята на фестивале, - рассказал "НГ" Бекенов. – Очень понравились ребята с Урала и из Костаная. Но они не оркестр, а, скорее, биг-бэнды. Этот репертуар мы готовили специально для фестиваля. В нашей программе есть и джаз, и поп-музыка – нам подвластно все. И классика, и ритуальная музыка – то, что касается нас, армии. У нас были джазовые композиции, поэтому, когда узнали о фестивале, согласились поучаствовать.

Столицу Казахстана представляли несколько коллективов. Причем, если Костанай и Петропавловск представляли классические оркестры, то из Нур-Султана приехали трио и квартеты. Многие столичные гости оказались нашими земляками. Например, доцент кафедры искусства эстрады Университета искусств Нур-Султана Ольга ДЖУЛДИЕВА родом из Аркалыка.

- Мы привезли джазовое трио студентов, - пояснила она. – Это наши звезды, будущее нашего джаза. Мы подготовили наисложнейшую программу. Чтобы вы понимали, это Джордж Дюк и Оскар Питерсон. Мы надеемся, что зрители воспримут нашу музыку эмоционально. Для музыкантов скажу, что сложность композиций заключается в сменных размерах. Мы готовимся сейчас к большому концерту и в рамках фестиваля решили обыграть нашу программу. Так удачно совпало.

Закрывал программу костанайский биг-бэнд под управлением Александра Евсюкова. Вместе с опытными джазменами на сцену вышли молодые музыканты.

- Так как сегодня гала-концерт, мы не можем сыграть все, что на хотелось, - рассказал саксофонист Евгений ШЛЕЙФЕР, который в джазе - со дня основания костанайского коллектива, почти 54 года. – Мы работаем сегодня с коллегами из Челябинска. Одно произведение мы играем чисто для саксофонистов. Покажем свое мастерство - к чему мы стремились и стремимся. Костанайский зритель встретил нас дружно и восторжено, а разве может быть по-другому?

Биг-бэнд выступал вместе с челябинским вокальным квартетом DV-Show. Гости из России не впервые на нашем фестивале.

- Мы в концерте пели сами с сольной программой, а для третьего дня подготовили совместное выступление, - рассказала певица Анастасия БАЛАКИНА. - Специально отбирали композиции из репертуара, чтобы совпасть с костанайским оркестром, чтобы им было комфортно. Выбрали четыре - наиболее яркие и разноплановые. Выбор был довольно сложный. Например, мы очень любим композицию «It’s all right with me», потому что она необычна для женского квартета, так как она написана для мужского секстета. Но наш мэтр челябинской музыки Станислав Бережнов сделал аранжировку под наш состав. Эта композиция яркая, сложная и по-особому звучит вместе с костанайским биг-бэндом.

Гала-концерт продлился больше двух часов. Когда официальная часть фестиваля закончилась, на сцене остались музыканты, которые играли все, что им хотелось. Присоединиться к ним могли даже зрители из зала. Такая у джазовых оркестров традиция.

Зрители делились впечатлениями. Среди них многие - уже давно поклонники джазовой музыки.

- Я доволен, но мне не хватило выступлений с саксофоном, так хотелось их услышать, - рассказал «НГ» костанаец Иван Иванович.

Его поддержала Валентина Александровна:

– А вообще - прекрасно! Я была в Нижнем Новгороде на джазовом концерте. Там выступал афроамериканец. Но мне наши девчата больше понравились. Мы давно поклонники джазовой музыки. Были и на прошлых фестивалях в Костанае.

Асылбек КИБЕКОВ пришел на концерт вместе с тремя детьми.

- У меня вообще пятеро детей, двое из них - саксофонисты. Концерт нам понравился, выступления на высоком уровне, - отметил Асылбек.

А 9-летний саксофонист Нуралы добавил:

- Выступления хорошие у коллективов из разных областей. Я уже 4 года занимаюсь музыкой, мне понравилось слушать профессионалов и родных костанайцев.

Лариса БУЗУЛАН в Рудном руководит музыкальным театром, среди ее выпускников много участников инструментальных оркестров. Поэтому она оценивала выступления на фестивале, в том числе, и со знанием музыкальных тонкостей.

- Давно никуда не ходила, я получила удовольствие, - сказала она. – Особенно финальный сейшен, мне-то он знаком. Сразу вспомнились студенческие годы. Тем более, на сцене сегодня выступали некоторые ребята, которые с нами учились. Невероятно приятное событие! Впечатлили все, но по вокалу коллектив из Нур-Султана «Saz&Soul» - просто класс! У девушки классическая джазовая мелизматика.

После концерта Александр Евсюков признался «НГ», что его больше всего радует постоянный зритель, который любит и приходит на джаз. Это дает надежду, что джазовый фестиваль в Костанае будет проходить вновь и вновь.

Фото Ксении РЕБИК