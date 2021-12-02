В Нур-Султане прошли матчи второй очной двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана между местным «Номадом» и рудненским «Горняком».

Нападающий «Горняка» Степан Штефан (№ 11) ведет борьбу за шайбу с нападающим «Номада» Артуром Гатиятовым (№ 15) / Фото shaiba.kz

Первая очная серия между этими командами состоялась в самом начале сезона в Рудном. И тогда «Горняк» дважды уступил с минимальной разницей в счете - 3:4 в овертайме и 2:3. Ко второй серии команды подошли, решая разные задачи - «Номад» ведет борьбу за первую строчку в турнирной таблице, а идущие восьмыми рудничане пытаются закрепиться в зоне плей-офф.

В первом периоде первой встречи игроки «Горняка» значительно чаще атаковали ворота соперника, нанеся 13 бросков, однако столичные хоккеисты сумели из своих девяти попыток реализовать три, причем один раз - играя в меньшинстве. И «Номад» уверенно повел в счете к первому перерыву - 3:0.

Ко второму перерыву команды сравнялись по количеству нанесенных по воротам друг друга броскам - по 20. Но хозяева во второй двадцатиминутке вновь делали это намного точнее и забросили еще три безответные шайбы в ворота «Горняка», на защиту которых после четвертой пропущенной Никитой Акулининым шайбы наставник гостей Сергей Невструев выпустил Артема Скрынникова. При этом рудненский клуб, ни разу не нарушивший правила в первом периоде, во втором много сил потратил на защиту своих ворота, четырежды оставаясь в меньшинстве, а трижды пропустил при игре в равных составах.

Едва оставшись в меньшинстве в третьем игровом отрезке, «Горняк» пропустил седьмую шайбу, а до конца матча в его ворота влетело еще две, одна из которых была пропущена при численном перевесе. Финальная же сирена зафиксировала крупную победу «Номада» - 9:0 (3:0, 3:0, 3:0).

«Горняк» намного строже сыграл в защите в начале второго матча, первый период которого прошел без забитых голов. И все же хозяева на третьей минуте второго игрового отрезка открыли счет усилиями оформившего в первом матче хет-трик Захара Пархоменко. Чуть более чем через две минуты гости получили численный перевес и спустя всего семь секунд Александр Ханьжин, которому ассистировал Александр Куршук, восстановил равновесие. Но до конца второго периода столичные хоккеисты сумели дважды поразить ворота, защищаемые Никитой Акулининым, причем один раз сделали это, играя в меньшинстве.

В самом начале третьей двадцатиминутки счет стал разгромным - 4:1. Но «Номад» на этом не остановился, оформив в середине периода еще одно взятие ворот и за пять минут до окончания матча реализовав численное преимущество - 6:1 (0:0, 3:1, 3:0).

Уступив в двух матчах, «Горняк» все же остался на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе те же 23 очка, но уже после 26 игр. Но при этом сократилось до минимума расстояние от преследующего рудничан «Темиртау». А «Номад», набрав, как и атырауский «Бейбарыс», 41 очко, находится в самом верху турнирной таблицы.

Очередные свои матчи «Горняк» проведет 4 и 5 декабря в южной столице против местного ХК «Алматы», идущего на 11 месте (20 очков).