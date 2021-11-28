На втором этаже картинной галереи уже выставлено более 60 работ художников костанайской области, созданных во время пленэра летом этого года. Теперь их дополнили произведения, часть которых явилась результатом работы в студии над летними набросками.

На первом этаже галереи размещено более 50 работ. Внимательный зритель, регулярно бывающий в галерее, конечно увидит, что не все работы выставки «Просторы родного края - 2» - результат последнего пленэра. Встречаются те, которые выставлялись ранее, задолго до летней поездки художников. Но это совершенно не портит общее впечатление об экспозиции, тем более что среди уже знакомых работ есть картины известных и любимых мастеров, их только в радость увидеть снова. Это был удачный ход коллектива картинной галереи, к произведениям лучших художников надо возвращаться снова и снова, это не только зрителям приятно, но и молодым авторам полезно.





О. Кусков, "осень", холст, масло

Независимо от времени создания, все работы находятся в едином тематическом поле и действительно показывают красоту нашего края во все времена года

Н. Халифаева, "Зимний город", холст, масло

Выставка, приуроченная к 30-летию Независимости РК и 80-летию Костанайской области, одновременно стала своеобразным подведением итогов этого непростого года для художников. Года, который, как и всегда, складывался из радостных и грустных моментов и в целом был непростым в связи с глобальными событиями.





- Для нашей организации год начался замечательно,- сказал председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Мы приняли в свои ряды молодого автора Асель Нуркенову, которая активно сотрудничала с нами два года. Хорошо, что наши ряды пополняются свежей кровью. Очень печально, что в этом году от нас ушел в мир иной Леонид Александрович Игошин. Большое событие для нашей области и для всего художественного братства – присвоение звания почетного жителя области Георгию Михайловичу Сокову, с чем мы его искренне поздравляем. Эту выставку можно рассматривать как отчётную годовую. В ней принимают участие и самодеятельные художники. Хотелось бы сказать по поводу молодёжи. Я думал, нам придётся отбиваться от работ молодых авторов, потому что это шанс для молодого художника показать свои работы на итоговой выставке года. Но, не случилось такого. Поэтому я призываю всех молодых авторов: вы, пожалуйста не прячьтесь. Мы не дядьки-тётки злые, которые не приветствуют молодые таланты. Я призываю молодых к сотрудничеству, молодёжь креативная и активная нам нужна.

А. Нуркенова, "Я все маме расскажу. Сестра", холст, масло

Член союза художников РК, а теперь и почётный гражданин Костанайской области Георгий СОКОВ после прозвучавших в его адрес поздравлений и аплодисментов дал оценку выставке «Просторы родного края - 2» в своей манере – без банальных штампов, честно и искренне.





- Для меня лично, каждый художник узнаваемый,- заметил Георгий Михайлович.- Уж не знаю, хорошо это или плохо, но для меня выставка достаточно предсказуема. Может быть, ожидал чего-то такого, чему удивиться… Но, не могу удивиться. По-моему, нормальная, профессиональная, хорошая выставка.

С. Шалунова, "Перед отлетом", холст, масло

Составить своё собственное впечатление о выставке «Просторы родного края – 2» можно посетив галерею в течение месяца, пока эту экспозицию не сменит другая.

Егор Кислицин свой автопортерт создал в гипсе, придав ему вид красного гранита. Работа выполнена совместно с Владиславом Галбеным

Г. Соков, "Осенний вечер", бумага, гуашь

Г. Торшин, "После дождя", холст, масло

С. Луговой, "Сухие тополя", оргалит, масло



Фото Ксении РЕБИК