Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) ― серьезное заболевание, которое на данный момент невозможно вылечить. При грамотной медикаментозной поддержке инфицированный человек способен жить полноценной жизнью до глубокой старости. Женщина с ВИЧ может родить здорового и крепкого малыша, несмотря на свой диагноз. Однако существуют четко прописанные правила, которых следует придерживаться на этапе подготовки к беременности и родам.

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Если человек является носителем ВИЧ-инфекции, это не значит, что он должен поставить крест на своей жизни. Современная медицина достаточно изучила вирус, чтобы помочь человеку с ВИЧ-положительным статусом прожить довольно долгую жизнь и при этом чувствовать себя хорошо.

Мужчины и женщины с ВИЧ могут создавать семьи, в которых рано или поздно встает вопрос о появлении ребенка. При этом необязательно оба партнера должны быть носителями вируса, инфицирован может быть либо только мужчина, либо только женщина. В каждой из возможных ситуаций существуют варианты рождения у супругов здорового ребенка без вируса в крови.

То, что ВИЧ-позитивные пары могут родить здорового ребенка - далеко не выдумка!

Для этого достаточно планировать беременность вместе со специалистом, а также на протяжении всей беременности проходить специальное лечение.

Статистика, предоставленная ВОЗ, говорит о том, что проведение профилактических мероприятий до и во время беременности снижает риск передачи вируса иммунодефицита от матери к ребенку до 2-3%.

Если же не принимать никаких мер – риск передачи вируса ребенку составляет 30-50 процентов. Этот риск еще выше, если мать была инфицирована незадолго до наступления беременности или в течение нее. Также опасность рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией возрастает у женщин с поздней стадией заболевания, если вирусная нагрузка (количество вируса в крови) высокая, а иммунитет низкий.

Но ВИЧ перестал быть причиной отказа от рождения детей. На сегодняшний день от ВИЧ-позитивных женщин родилось уже более 6 000 младенцев. Однако не исключены случаи, когда женщины предпочитают сделать аборт, чем рисковать. Такие ситуации, как правило, обусловлены отсутствием необходимой актуальной информации, профессиональной психологической помощи и недостатком поддержки родных и близких людей. Нередко женщины узнают о том, что имеют ВИЧ – положительный статус уже во время беременности, когда встают на учет в женской консультации и начинают проходить обязательные обследования. Чтобы не допустить такого, оба партнера должны проходить обследования и сдавать анализы еще на этапе планирования ребенка. Но если результатов анализов нет, а беременность есть, сходить на прием к акушеру-гинекологу и встать на учет по беременности следует как можно раньше.

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