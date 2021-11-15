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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

15 ноября 2021, 14:57 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовали служба Ikomek и пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait". На этой неделе в связи с техническим обслуживанием подстанций и выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП отключение света ожидается в двух районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов.

ТП-Школа (техническое обслуживание подстанции)

с 15 по 18 ноября с 12:00 до 19:00

  • Школа № 25, 
  • ИП Ахметов,
  • ИП Безвесельный,
  • ИП Петренко,
  • ИП Кулешов,
  • ИП Искендирова,
  • ТОО «НИГ».

Спальный сектор:

  • ул. Узкоколейная 16,16/5,14/1,14/2

Жилой массив "Дружба" (планово-эксплуатационные работы на ЛЭП)

с 15 по 24 ноября с 10:00 до 18:00

  • ул. 40 лет Победы 1-20,
  • ул. Пионерская 1-30,
  • ул. Степная 1-15,
  • ул. Строительная 115,
  • ул. Садовая 20-48,
  • ул. Дружбинская 1-4,
  • ул. Парковая 1-21,
  • ул. Солнечная,
  • ул. 70 лет Октября 1-42,
  • ул. Хакимжановой.