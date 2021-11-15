У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
15 ноября 2021, 14:57 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети опубликовали служба Ikomek и пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait". На этой неделе в связи с техническим обслуживанием подстанций и выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП отключение света ожидается в двух районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов.
ТП-Школа (техническое обслуживание подстанции)
с 15 по 18 ноября с 12:00 до 19:00
- Школа № 25,
- ИП Ахметов,
- ИП Безвесельный,
- ИП Петренко,
- ИП Кулешов,
- ИП Искендирова,
- ТОО «НИГ».
Спальный сектор:
- ул. Узкоколейная 16,16/5,14/1,14/2
Жилой массив "Дружба" (планово-эксплуатационные работы на ЛЭП)
с 15 по 24 ноября с 10:00 до 18:00
- ул. 40 лет Победы 1-20,
- ул. Пионерская 1-30,
- ул. Степная 1-15,
- ул. Строительная 115,
- ул. Садовая 20-48,
- ул. Дружбинская 1-4,
- ул. Парковая 1-21,
- ул. Солнечная,
- ул. 70 лет Октября 1-42,
- ул. Хакимжановой.
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