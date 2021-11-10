Еще трое человек, в том числе семилетняя девочка, попали в больницу. Обе аварии произошли вчера, 9 ноября. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Первая авария произошла примено в 15.00 на 59 км автодороги «Аркалык-Торгай», возле села Тауыш в Джангельдинском районе. 52-летний мужчина за рулем «AUDI-80» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50-ти и 56 лет, жительницы с. Торгай, от полученных травм скончались на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе. - 7-летняя девочка из этой же машины с травмами доставлена в ЦРБ.

Еще одно ДТП произошло примерно в 17.00 на 102 км автодороги «Костанай-Карабутак», в 8 км от поселка Тобол. 23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, также опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП водитель скончался в реанимационном отделении Лисаковской городской больницы. Пассажиры в возрасте 17 и 28 лет госпитализированы в больницу, - добавили в пресс-службе. - Начаты досудебные расследования.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО