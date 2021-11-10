В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, как казахстанцы могут жаловаться на качество связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ведомстве сообщили, что при наличии официального обращения могут организовать зарегистрированную в органах прокуратуры внеплановую проверку в отношении оператора связи.

"В ходе проверки проводятся инструментальные замеры параметров качества связи. По результатам проведенных замеров при наличии каких-нибудь отклонений от утвержденных норм в отношении оператора связи принимаются меры в соответствии со статьей 637 Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Для проведения проверки качества предоставляемых услуг связи казахстанцам необходимо обратиться с официальным заявлением в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности или его структурных подразделений через портал "Электронного правительства" либо в бумажном виде с детальным описанием имеющейся проблемы, указанием контактов, точного адреса (зоны покрытия мобильной связи) и оператора связи, услугами которого пользуется заявитель", - заключили в ведомстве.

Кроме того, в ответе на запрос корреспондентов в министерстве рассказали, что казахстанских операторов оштрафовали на 100 миллионов тенге по результатам проверок качества связи.

Как сообщили в ведомстве, ранее в стране были утверждены методика и показатели качества услуг связи. Для операторов связи были установлены минимальные требования к скорости интернета.

"В текущем году (по состоянию на 8 ноября) министерством было проведено 454 проверки в отношении операторов связи и выписано штрафов на сумму 100,1 миллиона тенге. Количество проведенных проверок зависит от количества поступивших в адрес министерства обращений на качество связи", - говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что подготовили поправки для усиления ответственности субъектов крупного предпринимательства, предоставляющих услуги связи. Планируется увеличить размеры штрафа за административные правонарушения в области связи, совершенные за предоставление пользователям услуг связи, не соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам и показателям качества услуг связи.

Штрафы для операторов связи предусмотрены статьей 637 Кодекса об административных правонарушениях.

27 октября Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на международном технологическом форуме Digital Bridge высказал недовольство качеством интернета и связи в стране.