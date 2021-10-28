Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на международном технологическом форуме Digital Bridge подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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По словам главы государства, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Также Токаев высказал недовольство качеством интернета и связи в стране.

"Для многих уже стало нормой продавать кота в мешке. Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице могут достигать 40-50 процентов. Этот, по сути, обман потребителей и эта практика должны быть решительно прекращены. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?" – сказал Президент.