В Актау все еще продолжается разбор завалов после взрыва в торговом комплексе "Шеркала". Специалисты извлекают из-под завалов невзорвавшиеся газовые баллоны. Что изменилось за ночь и что происходит на месте сейчас - в материале Tengrinews.kz.

Фото Азамат Сарсенбаев

Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного комплекса в микрорайоне 29 А. Внутри были расположены магазины спецодежды, автозапчасти, ресторан, сауна, СТО и склады. Взрыв произошел в столовой, расположенной сбоку здания.

Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. На кадрах после взрыва видны раскиданные по периметру кирпичи и другие обломки строения.

В Instagram акимата Актау появилось видео, в котором владелец кафе "Аянат" рассказывает о том, что в момент взрыва в его заведении не было ни посетителей, ни персонала. После этого в соцсетях распространилась информация, что якобы взорвалось именно это кафе, однако сообщения опровергли в пресс-службе акимата Мангистауской области.

"Про кафе "Аянат" - это дезинформация. Взрыв произошел в столовой в комплексе "Шеркала", - сообщили в пресс-службе.

Позже сообщения из соцсетей опроверг блогер Азамат Сарсенбаев, который был на месте происшествия. Он снял целое кафе "Аянат" и обломки на месте расположенного по соседству цеха по продаже самсы и плова.

Были и другие фейки. В соцсетях распространяли два сообщения о семи и 14 погибших в результате взрыва. Обе информации не подтвердились. Ночью официальный представитель МЧС Талгат Уали заявил, что сообщений о погибших и пострадавших от взрыва не появлялось.

В акимате Мангистауской области пояснили, что людей под завалами искали кинологи и собаки. Они установили, что пострадавших на месте взрыва нет. Приемное отделение областной больницы также не зарегистрировало звонков по поводу взрыва.

В ДЧС региона ночью сообщали, что в результате взрыва пострадали 11 транспортных средств. Сотрудники дорожной полиции эвакуировали три автомобиля с помощью эвакуатора. Утром в пресс-службе ДЧС уточнили, что повреждения получили только 10 авто.

На утро 8 ноября разбор завалов продолжается. Азамат Сарсенбаев на утреннем видео показал продолжение работ около здания, где прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, все силы акимата Актау, аварийно-спасательные службы, полицейские, сотрудники ДЧС и коммунальные службы не прекращали работу ночью и продолжают сейчас. Ведутся работы по расчистке территории от обломков.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области