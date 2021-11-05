На минувшей неделе мажилис Парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Так и написано: Уполномоченном с большой буквы. Нет сомнения, что, скорее всего, законопроект после соответствующих формальностей в различных комиссиях утвердят и он примет силу закона. По всем нормативным документам, защищающим права простых граждан, Казахстан наверняка входит в число лидеров. В чем-чем, а в этом мы, точнее, наши народные «избранники», поднаторели.

Но вернемся к законопроекту. Кратко хотелось бы напомнить историю вопроса. Должность уполномоченного по правам человека была учреждена указом президента РК 19 сентября 2002 года, сейчас он избирается сенатом на 5 лет. За истекшие без году 20 лет (две трети новейшей истории Казахстана!) кто-нибудь из простых граждан нашей страны помнит имена наших «защитников»? К слову, в порядке ликбеза: в настоящее время омбудсвумен по правам человека в Казахстане является Эльвира Азимова. Теперь люди будут знать.

Что же предлагается в законопроекте, что привлекло мое внимание? Во-первых, естественно, создание Национального центра по правам человека. Куда же нам без направляющего и указующего центрального органа. Определяются источники финансирования. С финансированием надо бы быть крайне осторожным, если придут деньги из-за бугра, будешь, как у соседей, «иностранным агентом», придут от «частных партнеров», будет как-то неловко… Все-таки права человека - это не щи хлебать. Остаются «закрома Родины» - республиканский бюджет. Во-вторых, предлагается создание 17 представительств во всех регионах страны, городах республиканского значения и столице. По 3 сотрудника в каждую область, а в столице, Алматы и Шымкенте - по 4. В общем, в рядах правозащитников прибыло! Да, чуть не забыл: дополнительно на реализацию законопроекта предусматривается выделение 2,3 млрд тенге. Ключевое слово - дополнительно. К уже выделенным и наверняка осваиваемым средствам.

И, наконец, в-третьих. Это правовое положение новых слуг народа. Предлагается, что уполномоченный по правам человека не может быть в течение срока своих полномочий подвергнут приводу, мерам административного взыскания. Так что и в касту неприкасаемых пришло пополнение. Депутатам всех уровней, сенаторам, судьям придется потесниться…

Порадовало в проекте, что «Уполномоченный может обращаться в суд с исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного государственного управления». На память почему-то сразу приходит многолетняя борьба неравнодушной Ольги Ведлер с властями по переходу нашей области на исконно географическое время. Быть может, одним из первых реальных дел новоиспеченных правозащитников и будет решение этого жизненно важного вопроса. Потом, глядишь, и до выборности акимов городов и областей дойдем. Тут главное - почин, первые результаты деятельности уполномоченных. Дух захватывает от мыслей, чего они могут добиться для нас при надлежащем исполнении своих обязанностей и принципиальной гражданской позиции!

Кстати, совсем скоро - 10 декабря, все человечество, по предложению ООН, будет отмечать День прав человека. Отметим?