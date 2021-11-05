5 ноября на станцию Есиль (Есильский район Акмолинской области) в 00.33 прибыл пассажирский поезд #43 сообщением Алматы-Костанай, состоящий из 19 пассажирских вагонов и одного почтового. До этого на пульт 102 поступил телефонный звонок о заминировании поезда. Номер телефона определили сразу же, сообщает информационный портал 716.kz.

Фото из архива "НГ"

Немедленно произведена эвакуация людей с перрона и вокзала станции Есиль.

На место прибыли все необходимые службы. Произведён осмотр 3-х пассажирских вагонов (10,11,12). С особым вниманием осмотрено место женщины 1999 года рождения, которая направлялась в Костанай.

Позже были осмотрены все оставшиеся вагоны пассажирского состава, подозрительных предметов не обнаружено.

В ходе опроса женщины установлено, что телефонное сообщение о заминировании поезда мог сделать ее бывший сожитель, 1991 года рождения, с которым она поругалась в поезде.

Она показала переписку с ним, где 4 ноября в 23.07 он писал, что остановит поезд, в котором она едет вместе с их годовалым сыном.

Движения поезда было возобновлено 5 ноября в 01.40.