Чемпионат мира по спортивной борьбе с болевыми и удушающими приёмами проходил с 26 октября по 2 ноября в столице Сербии - Белграде. На самом важном событии года участники из 25 стран выявляли лучших грэпплеров планеты по версии UWW.

Сборная Костанайской области по грэпплингу UWW

Сборная Костанайской области, выступившая в составе команды Казахстана, показала хороший результат. Костанайцы пополнили копилку сборной РК в общем зачёте тремя медалями, взяв одно серебро и две бронзы.

Мурат Бермухамбетов и Ерлан Танирбергенов

- Участие приняли шесть спортсменов - представителей нашей области. В ходе сложной конкурентной борьбы медали в этот раз удалось завоевать троим из них. Мы рады, что внесли свой вклад в общие показатели национальной сборной, - сообщил старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ

Кристина Журабекова стала серебряным призёром в весовой категории до 53 кг в разделе но ги (борьба без кимоно).

Кристина Журабекова

Бронза досталась Ерлану Танирбергенову в категории ги (в кимоно), также в весе до 53 кг.

Еще одной бронзы удостоилась лисаковчанка Асель Кабдыгалымова, выступавшая в весовой категории до 90 кг в разделе ги.

Асель Кабдыгалымова – бронзовый призёр чемпионата мира (вторая справа)

- Провела три схватки, в первой выиграла россиянку со счётом 5:2. Во второй уступила француженке по баллам 7:2. Дальше боролась за третье место, выигрывала украинку со счётом 10:2 и завершила болевым приёмом «Американо», - поделилась впечатлениями бронзовый призёр чемпионата мира Асель КАБДЫГАЛЫМОВА.

Все трое выполнили норматив мастера спорта международного класса по грэпплингу UWW.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области