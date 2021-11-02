Холодную воду отключат на один день в двух районах Костаная
Причина отключения - аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по адресу ул. Мауленова, 10, в границах ул. Майлина – ул. Дощанова, ул. Мауленова, 33.
Иллюстративное фото pixabay.com
Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", будет прекращена подача питьевой воды 3 ноября 2021 года с 07.00 до 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
ул.Дощанова,133а, 133б, 135, 137, 135а, 135/1, 135/4, 135/6, 135/8, 137/3, 137/1, 135/12
ул.Мауленова,10/7, 10/5, 10/3, 10/1, 10, 8, 6, 4, 2, 10а, 17, 19, 18, 18/1, 18/3, 20, 22, 30а, 30б
ул. Уральская 2, 4, 6, 8, 4/1, 26, 37, 37/1
пер. Уральский 6, 6/1, 4, 8, 10
мкрн Аэропорт
Частный жилой сектор:
Ул. Полевая
Ул. Мауленова
Соц. объекты:
«Костанай Полиграфия» ул. Мауленова 16
Поликлиника «Жемчужина» ул. Уральская 14
Столовая ул. Полевая 7
Магазин «Балык» ул. Мауленова 10а
Средняя школа №29 ул. Герасимова 4
Частные предприятия по ул. Уральская
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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