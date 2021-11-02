Депутат мажилиса Нурлыбек Ожаев предложил запретить публикацию в соцсетях и СМИ информации о делах, находящихся в производстве суда, пояснив, что журналистов это не касается. Нужна ли такая норма в законодательстве? Да. Эти комментарии создают негатив в обществе и оказывают давление на суд.

Да. Чем меньше мы будем знать о том, что происходит в судах, тем лучше для нас.

Нет. Такая норма не только нарушение закона «О СМИ», но и введение цензуры.

Нет. Суд в Казахстане независимый, так что надавить на судей никто не сможет.

