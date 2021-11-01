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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

1 ноября 2021, 10:26 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 1 по 5 ноября в областном центре проведут техническое обслуживание одной подстанции, а также обслуживание высоковольтных линий. В связи с этом планируется потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото pixabay.com

КТП- 706 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

с 1 по 5 ноября 10:00 до 18:00

  • магазин «Универсам»,
  • «Жанар»,
  • парикмахерская по ул. Ленина 38б

Частный сектор:

  • ул.Целинная 1-37,
  • ул. Ленина 1-38, 38а,38б,29/1,38/1.

ТП- 543 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

1 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9,
  • ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9,
  • пр. Абая 41-51.

ТП- 543 (техническое обслуживание подстанции )

2 ноября 10:00 до 18:00

  • ГАИ,
  • ТОО «Вадиса –М».

Спальный сектор:

  • пр. Абая 39а.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9,
  • ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9,
  • пр. Абая 41-51.

ТП- 696 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

2 ноября 10:00 до 14:00

  • АЗС «Гелиос № 2» по пр. Абая,
  • АЗС « Kst Trade» № 14,
  • магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с,
  • автомойка «ТТS»

Частный сектор:

  • пр. Абая 1/2-1/46.

КТП- 042 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

3 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тепличная 11-27,
  • ул. Гольдаде 1-7,24,34.