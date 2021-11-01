У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 1 по 5 ноября в областном центре проведут техническое обслуживание одной подстанции, а также обслуживание высоковольтных линий. В связи с этом планируется потребителей частного сектора и спальных районов.
Иллюстративное фото pixabay.com
КТП- 706 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )
с 1 по 5 ноября 10:00 до 18:00
- магазин «Универсам»,
- «Жанар»,
- парикмахерская по ул. Ленина 38б
Частный сектор:
- ул.Целинная 1-37,
- ул. Ленина 1-38, 38а,38б,29/1,38/1.
ТП- 543 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )
1 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9,
- ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9,
- пр. Абая 41-51.
ТП- 543 (техническое обслуживание подстанции )
2 ноября 10:00 до 18:00
- ГАИ,
- ТОО «Вадиса –М».
Спальный сектор:
- пр. Абая 39а.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9,
- ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9,
- пр. Абая 41-51.
ТП- 696 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )
2 ноября 10:00 до 14:00
- АЗС «Гелиос № 2» по пр. Абая,
- АЗС « Kst Trade» № 14,
- магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с,
- автомойка «ТТS»
Частный сектор:
- пр. Абая 1/2-1/46.
КТП- 042 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )
3 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тепличная 11-27,
- ул. Гольдаде 1-7,24,34.
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