Игроков команды костанайские болельщики встречали сегодня, 30 октября, в манеже "Tobol Arena". Собралось около сотни костанайцев, многие пришли сюда вместе с детьми.

- Финальный матч смотрели сегодня дома весте с сыновьями, - рассказал "НГ" болельщик Сергей ТКАЧЕНКО. - Я впечатлен, что они кубок взяли. Когда гол забили, сами знаете какие эмоции. С сыновьями приехали сюда, встретить чемпионов. Мы давно болеем за Тобол. Старший сын весте со мной встречал нашу команду 11 лет назад, когда они стали чемпионами впервые.

- Сын уже три года ходит в футбольный центр "Тобола", болеет постоянно за нашу команду и стараемся не пропускать ни одного матча, - добавляет Вячеслав БУТВИНОВ. - Сегодня параллельно следили за игрой Тобола и Астаны. Когда второй гол забили, мы только тогда расслабились. Поняли, что Тобол чемпион, и сразу поехали сюда, встречать нашу команду. Этот сезон был скользкий, они лидировали, потом Астана выходила в лидеры, но в итоге наши вырвали победу. Сергеев хорошо укрепил нашу команду, молодец!

Болельщики ждали чемпионов примерно час. В это время на поле манежа выступали певцы и творческие коллективы. Встречать футболистов приехали и чиновники: председатель областного маслихата Сайлаубек Ещанов, руководитель управления культуры Ерлан Калмаков, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ.

- Я смотрел матч дома, в кругу семьи, - рассказал "НГ" глава города. - Я не такой уж фанат, но в пределах своего понимания мы болели за Тобол. За каждым движением мяча смотрели с волнением. Поздравляю костанайских болельщиков, которые реально болели за наших. Если вы заметили, то вместе с командой на выездной матч ездили 63 человека из нашего фан-клуба. Их кричалки я слышал. Победа была ожидаемой. Через 11 лет чемпионство вернулось в Костанай.

Самые активные болельщики встретили игроков "Тобола" прямо перед автобусом. Они кричали от радости и поливали своих чемпионов шампанским. На поле манежа игроки вышли под песню группы Queen "We are the champions".

Футболисты были очень скромны и явно устали после матча и дороги. От лица команды выступили капитан Азат НУРГАЛИЕВ и полузащитник Зоран ТОШИЧ. Они поблагодарили за поддержку акима области и болельщиков.

- Так быстро всё и в голову ничего не лезет, - сказал Нургалиев. - Наконец-то мы вернули в Костанай золотые медали спустя 11 лет. Это дорогого стоит. Мы сделали огромную работу. Хотим сказать слова благодарности Архимеду Бегежановичу. В непростое время коронавируса он уделял огромное внимание команде. Спасибо тренерскому штабу. Сезон шел, так получилось всё скомкано. Были проблемы, была ротация тренерского штаба. Были в команде проблемы, были травмы. Но мы прошли этот путь. Спасибо болельщикам за поддержку.

Аким Костанайской области Архимед МУХАБЕТОВ узнал о чемпионстве "Тобола" во время своей командировки в Федоровский и Карабалыкский районы. Тем не менее, он тоже приехал на встречу с футболистами и заявил, что сегодня исполнилась его мечта.

- Сегодня праздник в нашем городе и области, это великая, большая победа, - отметил Мухамбетов. - Когда я приехал несколько лет в Костанайскую область, для себя поставил несколько задач. Одна из них - сделать "Тобол" чемпионом. Сегодня эта мечта сбылась. Спасибо футболистам, тренерскому штабу, персоналу, всем спасибо! Инвестиции приходят не просто так, они приходят в экономику, в индустриализацию и спорт. Сегодня я посмотрел сайты, все написали: "В 2021 году чемпионом Казахстана по футболу стала команда "Тобол" из Костаная". Это большая ответственность для футболистов. Наши дети смотрят на вас, вы для них образец. Это большой праздник в трудное время, во врем пандемии. Будем готовиться к Лиге чемпионов. Вперёд Костанай, алга, мы чемпионы!

Игроки Тобола выслушали несколько музыкальных номеров, сфотографировались с акимом области и на этом встреча с болельщиками завершилась. Лишь некоторые игроки подходили вплотную к болельщикам, некоторые даже оставили свои автографы на плакате болельщиков.

Костанайцы же радовались за команду и после того, как игроки покинули поле манежа. Они пели песни про "Тобол"под звуки барабана и обсуждали друг с другом игру костанайской команды.

- Болею за костанайцев с 1982 года. Игру сегодня смотрел с друзьями, с коллегами, сын приехал из Челябинска, - рассказал "НГ" руководитель фан-клуба желто-зеленых Юрий КОЛОМАЦКИЙ. - Если честно, тревожно было поначалу. Гол забили, команда играла уверено. После финала Суперкубка всегда была уверенность, что наши лучшие. Не было провальных матчей. Скамейка длинная, болельщики прекрасные. Соскучились по золоту!

Официальная церемония награждения игроков "Тобола" состоится позже.

Фото Ксении РЕБИК