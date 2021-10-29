Параллельно с проходящим в Белграде (Сербия) чемпионате мира в Костанае состоялся открытый республиканский турнир по боксу среди мужчин (2002 г.р. и старше).

Атакует серебряный призер турнира Олег Гарипов

В соревнованиях, прошедших на ринге школы бокса, приняли участие боксеры из Казахстана, представлявшие многие регионы республики и вторую сборную страны, а также боксеры из Узбекистана, входящие в ближайший резерв своей национальной сборной.

Турнир был посвящен памяти известных тренеров Костанайской области - основателя бокса на Костанайщине, первого в республики заслуженного тренера КазССР по боксу Вадима Павловича Гравицкого, заслуженного тренера СССР Валерия Николаевича Никулина, заслуженных тренеров РК Мурсала Каминуровича Тажмакина и Антона Григорьевича Кима, а также Виталия Дмитриевича Левшина и Сергея Ивановича Скрипника.

Почетными гостями турнира стали аким города Костаная Кайрат Ахметов, являющийся президентом федерации бокса Костанайской области, секретарь областного маслихата, почетный президент ОО «Спортивный клуб бокса «Костанай» Сайлаубек Ещанов, родственники и воспитанники костанайских тренеров.

Победители и призеры, как и на чемпионате мира, определялись в новых весовых категориях, которых по решению AIBA (Международной ассоциации бокса) теперь стало 13.

Наибольшее представительство в финале было у второй сборной Узбекистана - сразу десять боксеров этой страны выступили в решающих боях в восьми весовых категориях. Пять финалистов было в составе сборной Костанайской области и второй сборной Казахстана. В финал также пробились четыре боксера из Мангистауской области и по одному из Нур-Султана и Западно-Казахстанской области.

Победитель турнира Айдос Арапов (в красном)

Два финальных противостояния получились костанайско-узбекистанскими, и в обоих победителями вышли наши боксеры. В финале весовой категории до 57 кг встретились мастер спорта РК Айдос Арапов и финалист XVII Кубка мира среди нефтяных стран Фазлиддин Катакулов. Уроженец Затобольска (Тобыл), уже вызывавшийся на сборы главной команды Казахстана, одержал уверенную победу над мастером спорта Узбекистана единогласным решением судей - 3:0.

Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали костанаец Вячеслав Салибаев и Самандар Холмуродов из Узбекистана.

Ближний бой в исполнении Артема Пчелякова (слева)

Такой же счет в пользу нашего боксера был зафиксирован и в финальном поединке в весовой категории до 92 кг между мастерами спорта своих стран Артемом Пчеляковым из Рудного и четвертьфиналистом чемпионата Узбекистана Абдуллой Раджабовым.

Михаил Коханчик уходит от удара

Третью победу для сборной Костанайской области принес бронзовый призер чемпионата РК 2017 г., мастер спорта РК Михаил Коханчик из Рудного, который в прошлом году успел провести два боя на профессиональном ринге и в обоих одержать победы. Его соперником в финале в весовой категории до 86 кг стал двукратный бронзовый призер чемпионата Казахстана Нурлан Сабиров из Магистауской области. Оба боксера вызывались в состав сборной Казахстана.

Мастер спорта РК из Костаная Олег Гарипов стал серебряным призером турнира, уступив в решающем бою в весовой категории до 51 кг представителю Мангистуской области Куанышу Дуйсенбаю.

Финальный бой в супертяжелой весовой категории: в красном - Адиль Абдуллин

Также серебряным призером соревнований стал финалист XXI международного турнира среди молодежи, посвященного памяти Урала и Коргана Айтеновых, кандидат в мастера спорта Адиль Абдуллин из Денисовского района, который уступил в финальном поединке весовой категории свыше 92 кг члену национальной сборной Казахстана Айболды Дауренулы из Мангистауской области. Кстати, для мангистауского боксера эта победа на костанайском ринге уже не первая - в прошлом году он стал сильнейшим на турнире, посвященном памяти Валерия Никулина.

Довольно именитые боксеры встретились в главном бою в весовой категории до 67 кг - члены национальной сборной РК, мастера спорта международного класса победитель V летней Спартакиады Казахстана, финалист Всемирных военных игр и бронзовый призер чемпионата РК Дилмурат Мижитов из Алматы и чемпион мира среди молодежи 2021 года Сабыржан Аккалыков из Караганды. Победу в этом бою одержал алматинец - 3:0.

В чисто узбекистанских финалах в весовых категориях до 60 кг и до 71 кг победы соответственно одержали Адхамжон Мухиддинов и Сражатдин Хожахметов.

Кроме этого боксеры Узбекистана добились еще трех побед на костанайском ринге. В весовой категории до 48 кг Шодиержон Меликузиев выиграл у Динмухаммеда Ибрагимова из Мангистауской области, Шахзод Музафаров был сильнее Алкея Сеилбека из Нур-Султана в финале весовой категории до 54 кг, а Руслан Абдуллаев одержал победу в категории до 63,5 кг над членом сборной РК серебряным призером молодежного чемпионата мира Елнуром Суюнбаем из Жамбылской области.

В еще одном финальном поединке между членами сборных своих стран, прошедшем в весовой категории до 75 кг, бронзовый призер молодежного чемпионата мира Диас Молжигитов из Жамбылской области взял своеобразный реванш за поражение своего земляка у представителя Узбекистана Хавасбека Асадуллаева из Андижана.

Обладателем золотой медали турнира также стал Мухаммед Абдыхалык из Западно-Казахстанской области (до 80 кг).

Кроме трех золотых и двух серебряных наград на счету костанайских боксеров еще три бронзовые медали. Галым Нуримов занял третье место в весовой категории до 71 кг, Илья Медяник из Рудного поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 75 кг, а Владимир Щербак стал третьим призером в весовой категории до 80 кг.

Лучшим боксером турнира был признан Диас Молжигитов, а приз «За волю к победе» вручен Азамату Набатову из Мангистауской области, ставшему серебряным призером в весовой категории до 80 кг.

Награждение супертяжеловесов провели Владимир Шайрер и Иван Дычко

В награждении победителей и призеров турнира приняли участие аким города Костаная Кайрат Ахметов, судья международной категории АИБА «Три звезды» Узбек Казин, заслуженные тренеры РК Василий Лавриненко, Владимир Шайрер и Сапобек Мукушев, тренер «Спортклуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Николай Когатько, тренер Житикаринской ДЮСШ Берик Жаманкулов, тренер ДЮШОР Николай Томов, а также двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Иван Дычко.

Наверняка, среди призеров прошедшего турнира есть боксеры, которые в скором времени могут стать первыми номерами в своих сборных и повести борьбу за лицензии на Олимпийские игры 2024 года.