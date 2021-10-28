В государственном спортивном заказе уже участвуют 80 поставщиков, большинство - в областном центре. В середине сентября их было около 50. Об этом сегодня, 28 октября, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области Елена КИРЕЕВА.





По этой программе дети могут заниматься в частных спортивных секциях, но платить за них будет государство.

Сейчас в Костанайской области можно подать заявки на бесплатные тренировки в секциях по 18 видам спорта. В зависимости от города или района их набор меняется. Актуальные данные публикуют на сайте artsport.edu.kz .

- Наиболее популярными оказались секции футбола (548 человек), шахмат (452 ученика), волейбол (330 человек) и плавание (304 ученика), - сообщила Киреева. - Стоит отметить, что поставщики выбрали наименее затратные виды спорта. Пока ни один поставщик не принял на себя обязательства по организаций по секциям зимних видов спорта и секциям для детей с особыми потребностями.

По госзаказу работают секции в 9 регионах: Костанае, Рудном, Лисаковске, Аркалыке, Житикаринском, Беимбета Майлина, Сарыкольском, Мендыкаринском и Аулиекольском районах. Всего в них занимаются 2 956 детей.

- Возможность бесплатно посещать частные секции появилась у детей из многодетных семей, - отмечает Киреева. - По данным поставщиков, в их секции ходят более 90 детей из 60 многодетных семей. На реализацию программы предусмотрено в этом году 196,2 млн тенге. К 27 октября у нас остался неиспользованный лимит в сумме 31 млн тенге. То есть, ещё есть возможность как у поставщиков, так и у родителей присоединиться к этой программе.

Иногда детям не нравится секция и они отказываются от своего места. Таких случаев в управлении насчитали около 300.

- Это ваучеры тех детей, которые перестали посещать секции или решили пробовать себя в другом виде спорта, - пояснила методист управления спорта Елена ПАШКОВА. - Если ребенок вновь захочет посещать эту секцию, родители могут вновь подать заявку на сайте.

- Пока не все районы присоединились к программе государственного спортивного заказа. Как вы это исправляете? - спросил корреспондент "НГ".

- Проводим совещания с заместителями акимов и руководителями отделов спорта в этих районах, ведем разъяснительную работу о том, как работать с этой программой. Скоро секции появятся в Узункольском и Костанайском районах. - ответила Киреева.

- Ранее в управлении сообщили, что вы отправили предложения об улучшении работы по спортзаказу в министерство физкультуры и спорта. Есть ли какие-то результаты?

- Пока разрабатываются изменения в нормативно-правовые акты. Есть рабочая группа, которая занимается этим вопросам. Изменения планируются в середине ноября, какие точно - пока неизвестно. Они должны расширить список доступных видов спорта и отрегулировать правила регистрации, - ответила Пашкова.