В Костанае, в школе бокса, близится к завершению открытый республиканский турнир по боксу среди мужчин, посвященный памяти тренеров Костанайской области Вадима Гравицкого, Валерия Никулина, Мурсала Тажмакина, Виталия Левшина, Антона Кима и Сергея Скрипника.

Одним из финалистов турнира стал Айдос Арапов (в синем), победивший в полуфинале узбекистанца Самандара Холмуродова

Победители и призеры турнира, согласно нововведениям Международной ассоциации бокса (AIBA), определяются в 13 весовых категориях.

Ранее финалистами турнира уже стали три боксера Костанайской области: Олег Гарипов, выступающий в весовой категории до 51 кг, Артем Пчеляков, который поведет борьбу за первое место в категории до 92 кг, и супертяжеловес Адиль Абдулин (свыше 92 кг) из Денисовского района.

За путевки в финал поборолись еще четыре представителя Костанайской области, соперниками троих из которых в полуфинале были боксеры сборной Узбекистана.

В весовой категории до 57 кг уроженец Тобыла (Затобольск) мастер спорта РК Айдос Арапов, тренирующийся под руководством Александра Бебнева, в полуфинальном бою встретился с мастером спорта из Узбекистана, участником чемпионата мира среди военнослужащих Самандаром Холмуродовым и единоглассным решением судей одержал победу - 3:0.

В этой же весовой категории костанаец Вячеслав Салибаев уступил со счето 0:3 финалисту XVII Кубка мира среди нефтяных стран узбекистанцу Фазлиддину Катакулову.

Михаил Коханчик одержал в полуфинале победу над членом сборной Узбекистана Тимуром Мержановым

Все три боковых судьи отдали победу в полуфинальном поединке в весовой категории до 86 кг костанайцу Михаилу Коханчику, соперником которого был бронзовый призер юношеской Олимпиады 2018 года в Аргентине Тимур Мержанов из Узбекистана, становившийся в свое время чемпионом мира среди юниоров.

Выступавший в весовой категории до 80 кг представитель Костанайской области Владимир Щербак уступил в бою за выход в финал мастеру спорта РК из Западно-Казахстанской области Мухаммеду Абдыхалыку и стал бронзовым призером мемориального турнира.

В финале Олег Гарипов встретится с мастером спорта РК Куанышем Дуйсенбаем из Мангистауской о́бласти. Айдосу Арапову будет противостоять Фазлиддин Катакулов из Узбекистана. Соперником Михаила Коханчика будет мастер спорта РК из Мангистауской области Нурлан Сабиров. Артем Пчеляков сойдется в финале с членом сборной Узбекистана Абдуллой Ражаповым из Ташкентской области. А Адиль Абдулин поспорит за «золото» с членом сборной Казахстана Айболды Дауренулы из Мангистауской области.

Фото предоставлено Федерацией бокса Костанайской области