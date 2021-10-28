Карагандинский "Шахтер" обыграл "Тараз" в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Давид Атанаскоски (27-я минута), Мартин Тошев (60-я) и Айдос Таттыбаев (91-я), а у гостей отличился Алишер Сулей (39-я). Первая игра в Таразе завершилась вничью - 0:0.

За выход в финал "Шахтер" сыграет с костанайским "Тоболом". Первые матчи состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.

Еще один полуфиналист определился в матче "Кайрат" - "Кайсар". Алматинский "Кайрат" обыграл кызылординского соперника. Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 2:0. "Кайрат" вышел вперед на 76-й минуте благодаря голу Вагнера Лава. А финальную точку в матче поставил Артур Шушеначев, забивший на 89-й минуте.

Первый матч, который прошел в Алматы, "Кайрат" выиграл со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч алматинцы выиграли "Кайсар" - 5:0.

За выход в финал "Кайрат" сыграет с "Астаной". Первые матчи 1/2 финала состоятся 6-7 ноября, а ответные – 20 ноября.