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В трех районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае

25 октября 2021, 09:29 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 25 по 29 октября в областном центре пройдет техническое обслуживание трех подстанций.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП- 543 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

с  23 по 29 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 8/1-7, 10/7-10/9,
  • ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,
  • пр. Абая 41-51,

ТП- 252 (техническое обслуживание подстанции)

25 октября 14:00 до 17:00

  • кафе «Блюз»,
  • СТО.

Спальный сектор:

  • Гагарина 15,17,19,21.

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 38-115, 111/1-111/9, 113/2-113/12, 115/1-115/9,
  • ул. Гагарина 26-38,
  • ул.Соколовская 107/2-107/9, 98-109,
  • пр. Ленинградский 87/1-87/11.

ТП- 542 (техническое обслуживание подстанции)

26  октября 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой 118а,
  • ул. Сералина 34.

Частный сектор:

  • пр. Садовая 26/2-26/36, 28/1-28/31,
  • ул. Садовая 19,21, 26,28,
  • ул. Комарова 51-63, 106/13-106/26,
  • ул. Сералина 27-73,
  • пр. Соколовского 31/1-31/13.