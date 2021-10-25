В трех районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае
25 октября 2021, 09:29 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 25 по 29 октября в областном центре пройдет техническое обслуживание трех подстанций.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП- 543 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )
с 23 по 29 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 8/1-7, 10/7-10/9,
- ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,
- пр. Абая 41-51,
ТП- 252 (техническое обслуживание подстанции)
25 октября 14:00 до 17:00
- кафе «Блюз»,
- СТО.
Спальный сектор:
- Гагарина 15,17,19,21.
Частный сектор:
- ул. Рудненская 38-115, 111/1-111/9, 113/2-113/12, 115/1-115/9,
- ул. Гагарина 26-38,
- ул.Соколовская 107/2-107/9, 98-109,
- пр. Ленинградский 87/1-87/11.
ТП- 542 (техническое обслуживание подстанции)
26 октября 14:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой 118а,
- ул. Сералина 34.
Частный сектор:
- пр. Садовая 26/2-26/36, 28/1-28/31,
- ул. Садовая 19,21, 26,28,
- ул. Комарова 51-63, 106/13-106/26,
- ул. Сералина 27-73,
- пр. Соколовского 31/1-31/13.
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