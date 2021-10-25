План работ Костанайской горэлектросети опубликовала пресс служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 25 по 29 октября в областном центре пройдет техническое обслуживание трех подстанций.

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В связи с этим электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП- 543 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ )

с 23 по 29 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 8/1-7, 10/7-10/9,

ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,

пр. Абая 41-51,

ТП- 252 (техническое обслуживание подстанции)

25 октября 14:00 до 17:00

кафе «Блюз»,

СТО.

Спальный сектор:

Гагарина 15,17,19,21.

Частный сектор:

ул. Рудненская 38-115, 111/1-111/9, 113/2-113/12, 115/1-115/9,

ул. Гагарина 26-38,

ул.Соколовская 107/2-107/9, 98-109,

пр. Ленинградский 87/1-87/11.

ТП- 542 (техническое обслуживание подстанции)

26 октября 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

ул. Хакимжановой 118а,

ул. Сералина 34.

Частный сектор: