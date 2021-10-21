Выездную серию матчей с клубами западного региона страны в рамках регулярного чемпионата Казахстана рудненский «Горняк» начал в Актобе с местным одноименным клубом.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото shaiba.kz

Команды встречались в этом сезоне в матче группового этапа розыгрыша Кубка РК, и тогда победу с минимальной разницей в счете одержал «Актобе» (5:4).

Хозяева площадки провели в чемпионате на два поединка больше и после 14 матчей с 17 очками располагались на шестой строчке в турнирной таблице, опережая занимавших восьмое место рудничан на два очка.

Хоккеисты актобинского клуба очень активно начал встречу, обрушив в первые минуты на ворота «Горняка» шквал атак. «Актобе» был близок к взятию ворот и при первой игре в большинстве, но хорошо сыграл в эти минуты голкипер рудничан Никита Акулинин. Кроме того, игравший в меньшинстве «Горняк» даже сумел создать опасный момент у ворот соперника после прохода на 8-й минуте Дениса Гурьева.

А вот 13-я минута первого периода оказалась несчастливой для гостей. Доставив шайбу в зону соперника, хозяева льда первым броском не сумели переиграть голкипера рудничан, после чего Денис Скатов на правом краю поборолся за шайбу с Данилом Москалевым, Александром Куршуком и Степаном Штефаном и неожиданно бросил ее низом, и она влетела в сетку ворот между щитков не успевшего среагировать голкипера.

Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче. А страсти к концу встречи настолько накалились, что «Горняку» пришлось доигрывать поединок с тремя полевыми игроками против четырех актобинцев. При этом на последних секундах матча игроки обеих команд получили по 31-й минуте штрафа.

Несмотря на поражение «Горняк» сохранил за собой место в зоне плей-офф, оставшись на восьмой строчке в турнирной таблице.

Сегодня в 20:00 команды проведут повторный поединок.