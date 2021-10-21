Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
21 октября 2021, 09:39 | ЖКХ
Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на своей странцие в Instagram, связано это с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улицам Дощанова и Мауленова в границах улиц Мауленова, Железнодорожная и Гоголя.
Иллюстративное фото pixabay.com
Подача питьевой воды будет прекращена 22 октября с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:
- Частный жилой сектор по ул. Гоголя от Бородина до Железнодорожной.
- Частный жилой сектор по ул. Железнодорожная от Гоголя до Дощанова.
Соц объекты:
- Автомойка «Бостан». Дощанова 182а,
- Компания «Пандора РК». Железнодорожная 44а,
- Детский сад «Солнышко». Железнодорожная 1а,
- Фирма «Vip Dekor». Гоголя 120/1,
- Мазутное хозяйство «ТЭЦ». Гоголя-Железнодорожная.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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