Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на своей странцие в Instagram, связано это с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улицам Дощанова и Мауленова в границах улиц Мауленова, Железнодорожная и Гоголя.

Иллюстративное фото pixabay.com



Подача питьевой воды будет прекращена 22 октября с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:



Частный жилой сектор по ул. Гоголя от Бородина до Железнодорожной.

Частный жилой сектор по ул. Железнодорожная от Гоголя до Дощанова.

Соц объекты:



Автомойка «Бостан». Дощанова 182а,

Компания «Пандора РК». Железнодорожная 44а,

Детский сад «Солнышко». Железнодорожная 1а,

Фирма «Vip Dekor». Гоголя 120/1,

Мазутное хозяйство «ТЭЦ». Гоголя-Железнодорожная.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.