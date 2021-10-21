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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

21 октября 2021, 09:39 |  ЖКХ

Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су" на своей странцие в Instagram, связано это с  аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по улицам Дощанова и Мауленова в границах улиц Мауленова, Железнодорожная и Гоголя.

Иллюстративное фото pixabay.com

Подача питьевой воды будет прекращена 22 октября с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

  • Частный жилой сектор по ул. Гоголя от Бородина до Железнодорожной.
  • Частный жилой сектор по ул. Железнодорожная от Гоголя до Дощанова.

Соц объекты:

  • Автомойка «Бостан». Дощанова 182а,
  • Компания «Пандора РК». Железнодорожная 44а,
  • Детский сад «Солнышко». Железнодорожная 1а,
  • Фирма «Vip Dekor». Гоголя 120/1,
  • Мазутное хозяйство «ТЭЦ». Гоголя-Железнодорожная.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.