Сегодня, 18 октября, сборная Костанайской области по президентскому многоборью, занявшая 1 общекомандное место, вернулась домой. В личном зачете наши многоборцы стали обладателями четырех первых, двух вторых и одного третьего мест.

Сборная Костанайской области

Республиканские сельские спортивные игры «Ак бидай" проходили в Актау, в них приняли участие более 2 000 спортсменов из 14 областей Казахстана, выступавшие в 14 силовых, игровых и национальных видах спорта, а такэе в восточных видах единоборства.

Сельские спортивные игры проводятся каждве 4 года, в них участвуют не профессиональные спортсмены, а те, кто придерживается здорового образа жизни. Главная цель игр - развитие массового спорта.

В составе сборной Костанайской области выступали спортсмены из шести районов. Район Беймбета Майлина: Татьяна Китибаева (1 место), Наталья Саенко (2 место), Сергей Саенко (4 место), Владимир Новиченко (4 место) и Ольга Ганкевич. Ауеликольский район: Олеся Титаренко (1 место). Костанайский район: Иван Павлина (1 место), Никита Павлютин (3 место). Карабалыкский район: Ольга Петрук (4 место). Федоровский район: Александр Марченко (2 место). Карасусский район: Екатерина Чумбарева (1 место). Команда готовилась под руководством В. В. Кнышева.



Как и 4 года назад, упорная борьба развернулась между командами Костанайской области и СКО. В Актобе в 2017 году североказахстанские спортсмены оказались сильнее, так что костанайцы намеревались взять реванш. Но с самого первого вида команда Акмолинской области вклинилась в упорную борьбу.



Соревнования в пяти видах спорта шли 5 дней. В итоге костанайцы стали чемпионами, Северо-Казахстанская область заняла 2 место, Акмолинская - третье.



Хотя в играх выступали только спортсмены только из сельской местности, высокий уровень соревнований подтверждает тот факт, что выиграть золото для Костанайской области смогли только многоборцы.

"НГ" попросила участников соревнований и их тренера поделиться впечатлениями.

Василий КНЫШЕВ, старший тренер Костанайской области по президентскому многоборью:

- После прошедшего в мае национального чемпионата мы знали, что будет упорная борьба. Поэтому летом шла усиленная подготовка. С самого первого вида участники многих команд показывали высокие результаты, мы даже в лидерах не были после первых видов, но потом потихоньку вышли на первое место и удержали его. Команда в этом году очень хорошая, сработали, как единый механизм, атмосфера стояла такая, что работали только на победу, друг друга поддерживали. Бывает такое в спорте, что случаются и неудачи, поэтому старшие, более опытные спортсмены давали ценные советы молодым, а молодые поддерживали старших. Поэтому и результат получился такой.

Наталья САЕНКО:





- Для меня соревнования прошли удачно, я заняла второе место. Запомнился город Актау, морское побережье, пусть уже и прохладно было. Мы победили, горжусь нашей командой! Много призёров и чемпионов личном первенстве, это очень круто!



Иван ПАВЛИНА:





- Для меня это третьи игры, и до этого они всегда складывались не очень хорошо: я был третьим в Таразе в 2003 году и четвертым в Петропавловске в 2007-м. Поэтому было волнение, конечно. Да и победа в национальном чемпионате накладывает дополнительную ответственность. Приезжать лидером в конце сезона очень сложно эмоционально. Сложилось по итогу все очень хорошо, не во всех видах удалось показать лучшие результаты, но коронные виды позволили мне в итоге победить. Красивый город на берегу моря, друзья рядом, золотая медаль - отличное завершение сезона!



Ольга ПЕТРУК:

- После долгого отсутствия стартов и соревновательного опыта из-за тренерской работы эмоции переполняют. Адреналин зашкаливал, командный дух придавал уверености. Мы справились и победили - это самое главное!



Сергей САЕНКО:

- Конечно, было волнительно, так как я впервые участвовал в таких республиканских соревнованиях и мой результат шёл в зачёт. Я очень доволен своим результатом - хоть и не вошёл в тройку лидеров а занял лишь 4 место, но эти переживания не передать.

Екатерина ЧУМБАРЕВА:





- Спасибо, в первую очередь, тренеру за то, что предложил выступить в таких замечательных соревнованиях. Я очень рада за нашу команду. Радости и эмоций очень много. Была и работа над собой, и спортивный азарт, и вкус победы. Все, что нужно, чтобы ковался спортивный характер.

Ольга ГАНКЕВИЧ:

- Сельские игры дали возможность в очередной раз доказать всем, но и прежде всего - самому себе, и не важно, сколько тебе лет, что я могу! Могу что-то большее. Ведь когда ты выходишь на старт, не важно - беговая это дорожка или на огневой рубеж, ты борешься. Борешься со своими своими эмоциями, сомнениями, с соперниками. И борьба считается завершенной, если ты понимаешь, что сделал все от тебя зависящее, выложился по максимуму. Даже если ты не оказался на пьедестале, ты победитель, прежде всего, для себя! Ты смог победить себя!



Татьяна КИТИБАЕВА:

- Сельские игры это отличная возможность показать себя сельским спортсменам. Ведь они не всегда могут заниматься на стадионах, нет бассейнов. И зачастую сельские ребята и девчонки тренируются на чистом интузиазме, пропаганлируя здоровый образ жизни. Подают пример своим детям, братья, сёстрам. У нас отличная дружная команда, которая ещё раз доказала, что вместе мы - сила! Каждый член команды искренне переживал и поддерживал друг друга.

Автор - гражданский журналист "НГ"