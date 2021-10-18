В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?
План работ костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 18 по 22 октября в связи с техническим обслуживанием подстанций произойдет отключение потребителей электроэнергии в частном сектор и спальных районах.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП- 524 (техническое обслуживание )
с 18 по 22 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Маяковского 97/1,97/2,
- ул. Хакимжановой 1-54,34/1,34/2.
КТП- 706 ж/м Амангельды (техническое обслуживание )
с 18 по 22 октября 10:00 до 18:00
- магазин «Универсам»,
- «Жанар»,
- парикмахерская по ул. Ленина 38 б.
Частный сектор:
- ул. Целинная 1-37,
- ул. Ленина 1-38,38а,38б,29/1,38/1.
ТП- 30 (техническое обслуживание )
18 октября 14:00 до 17:00
- магазин «Бородинский».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 95,
- ул. 1 Мая 86,
- ул. Гоголя 110.
ТП- 405 (техническое обслуживание )
19 октября 10:00 до 18:00
- магазин «IN Маркет», по ул. Баймагамбетова 169,
- «Челночек» по ул. Дощанова 100.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 169.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 173/2-173/10.
ТП- 540 (техническое обслуживание )
20 октября 10:00 до 20:00
- кафе «Евразия»,
- ресторан «Жети Казына»,
- детский сад № 2,
- парикмахерская «Мила»,
- «Визит»,
- гостиница «Де Марко».
Частный сектор:
- ул. Байммагамбетова 32-50,
- ул. 5 Декабря 96-102,
- ул. 5 Декабря 41/1-44/22.
ТП-157 (техническое обслуживание )
21 и 22 октября 10:00 до 19:00
- клиника «Коктем».
Спальный сектор:
- ул.Баймагамбетова 164,
- пр. Аль-Фараби 72,
- ул. Байтурсынова 55,57,59.
ТП-99А (техническое обслуживание )
22 октября 14:00 до 17:00
- детский сад № 1 по ул. Белинского 5
Частный сектор:
- ул. Некрасова 2-36, 11/2-39/6,
- ул. Станционная 54/1-54/10,58, 54,
- ул. Тургенева 1-29, 11/1-11/25, 13,13/4, 19/5, 21/6,27/5, 27/3,
- пр. Станционный 1-4, 46,48,
- ул. Энгельса 18-54,44/1-44/21, 9/1-19/4,
- ул. Белинского 6/1-6/3,934,
- ул. Спартака 11-29,
- ул. Достык 48-55.
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