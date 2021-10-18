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В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?

18 октября 2021, 11:36 |  ЖКХ

План работ костанайской горэлектросети опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 18 по 22 октября в связи с техническим обслуживанием подстанций произойдет отключение потребителей электроэнергии в частном сектор и спальных районах.

Иллюстративное фото pixabay.com

ТП- 524 (техническое обслуживание )

с 18 по 22 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 97/1,97/2,
  • ул. Хакимжановой 1-54,34/1,34/2.

КТП- 706 ж/м Амангельды (техническое обслуживание )

с 18 по 22 октября 10:00 до 18:00

  • магазин «Универсам»,
  • «Жанар»,
  • парикмахерская по ул. Ленина 38 б.

Частный сектор:

  • ул. Целинная 1-37,
  • ул. Ленина 1-38,38а,38б,29/1,38/1.

ТП- 30 (техническое обслуживание )

18 октября 14:00 до 17:00

  • магазин «Бородинский».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 95,
  • ул. 1 Мая 86,
  • ул. Гоголя 110.

ТП- 405 (техническое обслуживание )

19 октября 10:00 до 18:00

  • магазин «IN Маркет», по ул. Баймагамбетова 169,
  • «Челночек» по ул. Дощанова 100.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 169.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 173/2-173/10.

ТП- 540 (техническое обслуживание )

20 октября 10:00 до 20:00

  • кафе «Евразия»,
  • ресторан «Жети Казына»,
  • детский сад № 2,
  • парикмахерская «Мила»,
  • «Визит»,
  • гостиница «Де Марко».

Частный сектор:

  • ул. Байммагамбетова 32-50,
  • ул. 5 Декабря 96-102,
  • ул. 5 Декабря 41/1-44/22.

ТП-157 (техническое обслуживание )

21 и 22 октября 10:00 до 19:00

  • клиника «Коктем».

Спальный сектор:

  • ул.Баймагамбетова 164,
  • пр. Аль-Фараби 72,
  • ул. Байтурсынова 55,57,59.

ТП-99А (техническое обслуживание )

22 октября 14:00 до 17:00

  • детский сад № 1 по ул. Белинского 5

Частный сектор:

  • ул. Некрасова 2-36, 11/2-39/6,
  • ул. Станционная 54/1-54/10,58, 54,
  • ул. Тургенева 1-29, 11/1-11/25, 13,13/4, 19/5, 21/6,27/5, 27/3,
  • пр. Станционный 1-4, 46,48,
  • ул. Энгельса 18-54,44/1-44/21, 9/1-19/4,
  • ул. Белинского 6/1-6/3,934,
  • ул. Спартака 11-29,
  • ул. Достык 48-55.