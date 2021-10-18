"Корейский мост" скоро откроют для движения в Костанае
18 октября 2021, 10:36 | ЖКХ
По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, это произойдет 1 ноября. Сначала мост будет работать не на полную мощность. Полностью в эксплуатацию новый мост запустят спустя месяц.
- Осмотрел ход строительства моста на автомобильной дороге областного значения «Подъезд к г.Костанай» (Корейский мост). Напомню, протяженность моста составляет 261 метра, а ширина 19 метров, - пишет аким в своем аккауенте в Instagram. - Стоит отметить, что с 1 ноября будет частично запущено движение на «Корейском мосту», а с 1 декабря мост полностью введётся в эксплуатацию.
Фото Instagram.com/arkhimed_mukhambetov
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