По словам акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, это произойдет 1 ноября. Сначала мост будет работать не на полную мощность. Полностью в эксплуатацию новый мост запустят спустя месяц.

- Осмотрел ход строительства моста на автомобильной дороге областного значения «Подъезд к г.Костанай» (Корейский мост). Напомню, протяженность моста составляет 261 метра, а ширина 19 метров, - пишет аким в своем аккауенте в Instagram. - Стоит отметить, что с 1 ноября будет частично запущено движение на «Корейском мосту», а с 1 декабря мост полностью введётся в эксплуатацию.





Фото Instagram.com/arkhimed_mukhambetov

