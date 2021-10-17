Темп прироста заболеваемости за субботу, 16 октября, составил 0,31%. Костанайская область вошла в "красную зону". Днем ранее, 15 октября было зарегистрировано 107 заболевших КВИ, темп прироста равнялся 0,3%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 40, Рудный –11, Житикара – 8, по 7 случаев - в Лисаковске и Карабалыкском районе, по 6 случаев - в Аулиекольском, Костанайском и Денисовском районах, Камыстинский район – 4, по 3 случая - в Карасуском, Сарыкольском и Б. Майлина районах, по 2 случая - в Алтынсаринском, Жангельдинском и Узункольском районах, Наурзумский район – 1 случай.

104 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 110 с симптомами заболевания, 1 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 октября 2021 г. зарегистрировано 35 052 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 174 человека, в том числе 137 за 16 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 323 157 человек (+221), вторым компонентом 299 187 (+245).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 15 октября в Костанайской области выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией и один человек скончался от коронавируса (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 046 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (117 человек) и КВИ- (31 человек) в регионе - 148 человек.