Костанайская область вновь вошла в "красную" зону
17 октября 2021, 10:07 | Коронавирус
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября, передает Tengrinews.kz.
Согласно новым данным МВК, Костанайская область вошла в "красную" зону. Также в зоне повышенного риска находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленую" зоне находятся Актюбинская область, находившаяся ранее в "желтой", а также Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
За прошедшие сутки (16 октября) в Казахстане зарегистрировали 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1900 заболевших). 33 человека умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане.
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