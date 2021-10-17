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Костанайская область вновь вошла в "красную" зону

17 октября 2021, 10:07 |  Коронавирус

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября, передает  Tengrinews.kz.

Согласно новым данным МВК, Костанайская область вошла в "красную" зону. Также в зоне повышенного риска находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтую" зону из "зеленой" попал Шымкент. Также к ней относятся Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленую" зоне находятся Актюбинская область, находившаяся ранее в "желтой", а также Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

За прошедшие сутки (16 октября) в Казахстане зарегистрировали 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1900 заболевших).  33 человека умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане.