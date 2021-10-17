Мажилис принял на рассмотрение законопроект «Об ответственном обращении с животными», в котором предлагают ужесточить наказание в КоАП РК и УК РК за увечье или гибель собак и кошек. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Только страх снизит количество случаев жестокого обращения с животными.

Да. Но при условии, что владельцы собак и кошек тоже будут отвечать за своих питомцев.

Нет. О какой гуманности можно говорить, если бродячих животных у нас отстреливают?

Нет. Нынешнего наказания вполне достаточно, нужно только чаще его применять.

