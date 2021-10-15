По итогам завершившихся вчера поздно вечером в Нур-Султане матчей заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана по футзалу стал известен квартет команд, которые продолжат борьбу за почетный трофей.

Казахстанское противостояние бразильских легионеров - Део (№12, «Атырау») и Элинилсон (№17, «Аят») / Фото kazfootball.kz

Рудненский «Аят» в заключительном матче группового этапа встречался с серебряным призером чемпионата сезона-2020/2021 клубом «Атырау», которому предстоит участие в Лиги чемпионов УЕФА. Встреча началась для рудничан весьма неудачно и к середине первого тайма в воротах Салауата Байралиева побывало уже три мяча. На 7-й минуте дважды отличился бразильский нападающий «Атырау» Эвертон. Вначале он, оставшись один у дальней штанги, замкнул передачу справа своего соотечественника Део, а затем убежал один на один с голкипером и переиграл того ударом с линии штрафной зоны. На 10-й минуте Болат Сарбасов выманил справа на себя голкипера «Аята» и отдал пас на набегавшего Нурсултана Мадиева, который ударом с хода поразил пустые ворота.

Рудничане смогли «размочить» счет еще до перерыва, когда на 16-й минуте Ринат Турегазин совершил со своей половины поля проход по левому краю и с острого угла пробил мимо голкипера в ближний нижний угол ворот.

Очень нервно проходило начало второго тайма, и на 34-й минуте в ворота «Аята» за шестое командное нарушение был назначен дабл-пенальти, который уверенно реализовал Сарбасов. После четвертого пропущенного гола рудничане перешли на игру с пятью полевыми игроками и… дважды пропустили. И дважды отличился оформивший хет-трик Сарбасов, не промахнувшийся по пустым воротам со своей половины поля на 37-й и 38-й минутах.

На последней минуте после многоходовой комбинации второй гол в ворота «Атырау» забил Тимур Балтабаев.

Это поражение со счетом 2:6 не позволило «Аяту» пройти в полуфинал, а за две путевки в группе «А» продолжили борьбу «Кайрат», актобинский «Рахмет» и «Атырау».

Разгромив «Рахмет» (7:4), главный фаворит турнира «Кайрат» занял первое место в группе и завоевал путевку в полуфинал. Со второго места в группе прошел в следующую стадию розыгрыша Кубка РК «Атырау», еще более уверенно переигравший кокшетауский «Окжетпес» (7:0).

В группе «B» перед заключительным туром все четыре клуба имели шанс на выход в следующий раунд. А обладателями путевок в полуфинал стали «Нур-Султан», с минимальным счетом обыгравший актауский «Каспий» (1:0), и «Актобе», сумевший переиграть уральский «Байтерек» (4:2).

Завтра, 16 октября, за путевки в финал поборются «Кайрат» и «Нур-Султан», а также «Актобе» и «Атырау». Сам финал пройдет в воскресенье, 17 октября.