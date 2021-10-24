В середине октября 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил десять национальных проектов. Не знаю, как у кого, а у меня сложилось твердое убеждение, что все эти программы, реформы и проекты создаются лишь для того, чтобы показать видимость деятельности власти и отвлечь внимание народа от существующих реальных проблем.

Сколько уже было такого, что так и осталось на бумаге. Видимо выражение «бумага все терпит» в Казахстане имеет особенный смысл. Ведь поставить задачу и ее выполнить - далеко не одно и то же. Слова - это только одежда для дел, и часто эта одежда - маскировочный комбинезон. А мерилом работы является результат.

Кроме того, если внимательно посмотреть на проекты, то заметишь - это уже было. Похоже, что власть желает поступить хорошо, но толком не знает, как это делается. Ее действия напоминают жизнь белки в колесе: много суеты и никакого продвижения.

О здравоохранении говорят много, а в результате попасть к врачу - проблема. Скоро на стационарное лечение, видимо, будут принимать только мертвых. И непонятно, поможет ли тут новый национальный проект под названием "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"?

Или возьмем образование. Оно у нас до того зареформировано, что тут можно внедрять без опаски любой проект - хуже уже сделать с ним ничего невозможно. Известно, что наше платное образование системных знаний не дает. Оно дает только дипломы - вернее, продает их. Помнится, Назарбаев ратовал за изучение английского языка. Огромные средства затратили на подготовку преподавателей, способных вести уроки на английском. Не прижилось. Заговорили о китайском. И вот уже Токаев заявил: «Моя позиция: во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому». В школах ввели электронные дневники - преподаватели плачут, система зависает, да и интернет не везде доступен. Что даст новый проект "Образованная нация"?

То же и с сельским хозяйством. Запуская в 2010 году программу «Агробизнес 2017», Назарбаев пафосно заявил, что мы не только закроем потребности населения по мясу, но к 2016 году будем экспортировать 60 тысяч тонн говядины. Программа тихо скончалась, мяса нет. Да что там мясо - мы картошку везем из Египта и редиску из Израиля. Нам надо не внедрять новый нацпроект по развитию агропромышленного комплекса, а лучше обратиться к опыту Белорусии. Там, капитально не поломав все советское, добились в сельском хозяйстве значительных успехов. У нас же растащили землю и теперь диетологам Казахстана надо мясо, масло, яйца причислять к предметам роскоши, и делать это побыстрее. В противном случае туда придется добавить овощи и картошку. Частник доведет и до такого. Ведь они и урожай считают еще до посева.

Ну а о новом проекте "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций. Национальный проект по развитию предпринимательства" и сказать нечего. Цифровизация показала себя во время пандемии. Ее провал в том же здравоохранении и образовании очевиден. Науки у нас нет. Ну а бизнес и так закормлен. Налоговая система их щадит особо - списывая долги, он получает миллиарды в виде помощи от государства с наименьшим надзором за ним со стороны того же государства и так далее.

Все эти нацпроекты, утвержденные президентом, по моему мнению, есть результат следования курсом Елбасы. Токаев вынужден это делать, так как у Назарбаева в руках осталась значительная власть.

Видимо, Казахстан так и будет оставаться классической страной неисполнимых планов и бездарно размусоренных замыслов и денег.