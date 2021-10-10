На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), сообщают Vesti.kz.

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С первых же секунд Уайлдер бросился вперед и захватил центр ринга, нанеся несколько точных ударов по корпусу соперника. При этом в концовке Фьюри поймал американца "двойкой".

Вторую трехминутку претендент также начал активно. Уайлдер работал первым номером, тогда как Фьюри действовал на контратаках. В третьем раунде боксеры продолжили обмен ударами, а в самой концовке британец подловил оппонента и отправил американца в нокдаун.

Но уже в четвертом раунде Уайлдер взял реванш - уронил чемпиона. Фьюри поднялся, но тут снова оказался в нокдауне. В следующем оппоненты продолжили рубку. В концовке седьмого раунда чемпион потряс американца, но тот выстоял.

В десятом Фьюри ответил Уайлдеру, отправив того во второй нокдаун. Развязка наступила в 11-м раунде, когда британец нокаутировал американца.

Таким образом, Фьюри успешно защитил титул и одержал 31-ю победу (22 КО). Уайлдер же потерпел второе поражение в карьере при 42 победах.

Напомним, что это была их третья встреча. Первый бой в декабре 2018 года закончился ничьей, а в феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс WBC.