Сборная Казахстана всухую проиграла Боснии в отборе на чемпионат мира по футболу
Vesti.kz
9 октября 2021, 21:03 | Спорт
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в домашнем матче от Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команды встречались в рамках группы D отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Нур-Султане на "Астана Арене" и завершилась со счетом 0:2.
На 25-й минуте гостей вывел вперед Смаил Превляк. А на 66-й он оформил дубль.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Таким образом, сборная Казахстана остается худшей командой в группе, набрав в шести матчах три очка. Пока команда не одержала ни одной победы.
Следующую встречу подопечные Талгата Байсуфинова проведут также на своем поле 12 октября против Финляндии.
Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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