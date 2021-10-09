Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в домашнем матче от Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках группы D отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Нур-Султане на "Астана Арене" и завершилась со счетом 0:2.

На 25-й минуте гостей вывел вперед Смаил Превляк. А на 66-й он оформил дубль.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Таким образом, сборная Казахстана остается худшей командой в группе, набрав в шести матчах три очка. Пока команда не одержала ни одной победы.

Следующую встречу подопечные Талгата Байсуфинова проведут также на своем поле 12 октября против Финляндии.

Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©