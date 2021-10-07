В Ледовом дворце спорта Усть-Каменогорска прошел повторный матч регулярного чемпионата Казахстана между местным «Торпедо» и рудненским «Горняком». Победитель состоявшегося накануне первого поединка определился лишь в серии послематчевых буллитов, им стал устькаменогорский клуб (4:3 Б).

Голкипер «Горняка» Никита Акулинин ликвидирует опасность у своих ворот / Фото vk.com/torpedo_uk

Первый период второй встречи прошел без заброшенных шайб, хотя гости дважды имели численное преимущество, когда на 8-й минуте был удален за подножку Алексей Дерзаев, а на 14-й минуте за аналогичное нарушение двухминутное наказание получил Степан Александров. Да и хозяева на 16-й минуте получили численный перевес после удаления Ильи Гулякова за опасную игру высоко поднятой клюшкой, который также не смогли реализовать. И во многом в этом был «виноват» голкипер «Горняка» Никита Акулинин, который в первом периоде отразил в общей сложности 11 бросков в створ ворот.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото vk.com/torpedo_uk

Второй период начался с атак гостей, и на 22-й минуте был близок к взятию ворот Степан Штефан, который, находясь перед «пятачком», бросал после паса слева из-за линии ворот от Сергея Жилова, но шайба попала в перекладину. Через минуту нападающий «Горняка» Алексей Козорез за грубую игру против игрока «Торпедо» Антона Петрова был наказан большим пятиминутным штрафом. А еще через 18 секунд у рудничан осталось на льду три полевых игрока, когда на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой был отправлен Айдар Галимов. Хозяева льда бросились на штурм ворот Акулинина, но тот пять раз выручал свою команду. А когда на площадку вернулся Галимов, гости успели еще и огрызнуться контрвыпадом. После удаления за подножку нападающего «Торпедо» Дмитрия Гренца команды 54 секунды играли в равных составах в формате 4х4.

После непродолжительной игры в полных составах торпедовцы снова получили численный перевес. На 32-й минуте вновь был наказан Галимов, на этот раз за подножку, но «Горняк» вновь выстоял. А когда на 35-й минуте в очередной раз оставшись в меньшинстве после удаления Штефана за удар соперника клюшкой, гости не просто выстояли, но и получили шанс открыть счет. За 20 секунд до выхода на лед пятого полевого игрока Иван Уколов сумел убежать один на один с голкипером, но против него грубо сыграл прямо перед воротами защитник «Торпедо» Иван Таталин. За это нарушение правил в ворота хозяев льда был назначен штрафной бросок, но нападающий «Горняка» при исполнении буллита не смог переиграть Эдуарда Рейзвиха.

Около сотни бросков отразил Никита Акулинин в матчах с «Торпедо» / Фото vk.com/torpedo_uk

На 38-й минуте торпедовцы организовали красивую атаку, и после броска почти от синей линии Дмитрия Громова шайбу буквально с ленточки ворот «Горняка» вынес Валерий Садиков, пришедший на помощь Акулинину.

Не прошло и минуты после этого эпизода, как Оскар Юлбарисов организовал голевую атаку «Горняка». Нападающий гостей выиграл борьбу за шайбу у правого борта и отдал шайбу вперед Алексею Бархаткину, а затем, получив ответный пас, бросил по воротам «Торпедо». Рейзвих отбил шайбу, но Денис Гурьев добил ее слева в ворота - 0:1.

На последней минуте периода за задержку соперника клюшкой был удален с площадки игрок гостей Иван Ширяев и торпедовцы едва не наказали за это нарушение рудничан. Нападающий хозяев Дмитрий Михайлов мощно бросил слева, после чего шайба попала в дальнюю штангу. Ее пытался добить автор дубля в первом матче Артем Лихотников, но надежно сыграл Акулинин, отразивший на последних секундах периода еще три броска.

Отыграв в меньшинстве начало третьего периода, «Горняк» на 43-й минуте в течение трех секунд «откомандировал» на скамейку штрафников вначале Романа Коваленко, наказанного за задержку соперника клюшкой, а затем Данила Москалева, оштрафованного на две минуты за выброс шайбы. Оставшись второй раз в матче с тремя полевыми игроками, «Горняк» выстоял благодаря самоотверженной игре в защите, вновь не позволив сопернику реализовать весьма ощутимый численный перевес. Правда, и гости не смогли использовать численное преимущество после того, как на 46-й минуте за толчок игрока на борт был удален Александр Дзедаев. А вот при игре в равных составах рудничане на 49-й минуте организовали выход троих своих игроков на одного защитника торпедовцев и после поперечной передачи Галимова с левого фланга Максим Кунишников забросил вторую шайбу в ворота хозяев - 0:2.

Борьбу за шайбу у борта с Антоном Петровым ведут Руслан Утебаев (№25) и Роман Коваленко (№21) / Фото vk.com/torpedo_uk

На 52-й минуте Москалев за подножку второй раз в матче отправился отбывать двухминутное наказание, и на этот раз устькаменогорцы сумели реализовать численное большинство. На левом краю Михайлов обыграл Коваленко и поразил дальний угол ворот «Горняка» - 1:2.

Однако минимальный разрыв в счете продержался лишь 20 секунд, после чего прошедший с шайбой по правому краю Сергей Жилов от линии ворот сделал передачу открывшемуся в центре Владимиру Кротову, который поставил точку в матче, зафиксировав поражение одного из лидеров чемпионата - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Подопечные Сергея Невструева, набрав в Усть-Каменогорске три очка в двух матчах, поднялись с 12-ю очками на седьмую строчку в турнирной таблице. На первой строчке кокшетауский «Арлан», который набрал 18 очков, проведя, как и «Горняк», 10 матчей. По 16 очков в активе четырех клубов, проведших разное количество игр: карагандинской «Сарыарки» (9 игр), «Торпедо» (12), атырауского «Бейбарыса» (11) и петропавловского «Кулагера» (11).