Вторым соперником рудненского «Горняка» в выездной серии игр регулярного чемпионата Казахстана стал клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Борьбу за шайбу ведут Александр Шин («Торпедо») и Иван Ширяев (№28, «Горняк») / Фото vk.com/torpedo_uk

Входящие в лидирующую тройку хозяева льда завладели инициативой с первых минут встречи, а рудничане действовали в эти минуты осторожно, больше уделяя внимание защите своих ворот. Но постепенно гости сравнялись по активности и количеству атакующих действий с торпедовцами. И к концу первого периода «Горняк» не просто не уступал «Торпедо», но в некоторых компонентах игры и превосходил своего соперника, заставляя все чаще вступать в игру голкипера хозяев Андрея Янкова. Однако счет в первом периоде так и не был открыт.

Вторая же двадцатиминутка получилась довольно результативной. На пятой минуте периода Степан Штефан нарушил правила и оказавшиеся в большинстве хозяева предприняли штурм ворот «Горняка». В одном из моментов только штанга спасла рудничан от гола, а затем торпедовцы сумели запутать игроков рудненского клуба поперечными передачами и Артем Лихотников на 25-й минуте открыл счет в матче. Вскоре устькаменогорцы могли закрепить свой успех, но тот же Лихотников попал в штангу.

На 31-й минуте сольный проход на скорости по левому краю Штефана завершился броском в ближний угол ворот «Торпедо», но и в этом моменте шайба угодила в штангу. И буквально тут же «Горняк» в третий раз в матче остался в меньшинстве. А через семь секунд после этого «Торпедо» еще раз наказало рудничан. На этот раз Александр Шин точно бросил от левого борта в дальний верхний угол ворот.

Через две минуты хозяева льда впервые остались в меньшинстве и… едва не забросили третью шайбу в ворота гостей, когда Дмитрий Гренц убежал от игроков первой пятерки «Горняка». Но, выйдя один на один с голкипером, воспитанник местного хоккея не смог переиграть Никиту Акулинина, парировавшего бросок.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото vk.com/torpedo_uk

И все же третий гол состоялся. На 36-й минуте Лихотников справа с линии ворот сделал прострел, но шайба попала в конек Александру Ханьжину и влетела в ближний угол.

На предпоследней минуте периода защитник «Горняка» Александр Куршук затеял борьбу за шайбу у правого борта на половине поля торпедовцев и, выйдя из нее победителем, сделал передачу Утебаеву. Тот в касание перевел шайбу находившемуся перед воротами Ивану Уколову, который за 1 минуту и 4 секунды до второго перерыва «размочил» счет - 3:1.

«Горняк» хорошо начал третий игровой отрезок, и на 42-й минуте Штефан поборолся за шайбу в левом углу площадки, выиграл ее и сделал передачу Владимиру Кротову, который броском с точки вбрасывания послал вторую шайбу в ворота «Торпедо», вернув интригу в матч.

Хозяева льда занервничали и стали чаще ошибаться, что дважды вылилось в нарушение правил. Едва отбыл наказание за задержку игрока клюшкой Никита Колобов, как через полминуты Роман Таталин вновь оставил «Торпедо» в меньшинстве, покинув площадку за неспортивное поведение. Этой ситуацией воспользовались игроки рудненского клуба, и на 47-й минуте Иван Ширяев после передачи Валерия Садикова и долгой обработки шайбы поразил броском слева ближний угол ворот - 3:3.

Никита Акулинин отражает бросок Дмитрия Гренца / Фото vk.com/torpedo_uk

До конца основного времени счет больше не изменился в основном благодаря отличной игре голкиперов обеих команд. Не изменился счет и в овертайме, окончание которого прошло под диктовку игравших в большинстве устькаменогорцев.

В серии буллитов из четырех проведенных попыток рудничане не смогли реализовать ни одну из своих, а в составе «Торпедо» отличились Гренц и Шин, принеся победу своему клубу - 4:3 Б (0:0, 3:1, 0:2, 0:0, 1:0), а «Горняк» довольствовался одним набранным очком.

Сегодня команды проведут повторный матч.