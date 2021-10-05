Новости

Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

5 октября 2021, 09:28 |  Общество

Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей, сообщают РИА Новости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя", - говорится в заявлении на сайте Facebook.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. о данным Downdetector, о неполадках в работе сообщили сотни тысяч пользователей из разных стран.  Сообщение на странице соцсети указывало на ошибку в системе доменных имен (DNS), которая позволяет веб-адресам доставлять пользователей "к месту назначения".

Руководство Facebook извинилось за сбой на своей странице в Twitter. Компания работала над восстановлением доступа.

Журналисты американского телеканала CNBC назвали ситуацию уникальной – сбой стал самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года. Тогда соцсеть была недоступна для 80 млн пользователей около суток.

После сбоя акции компании упали на 4,9%, отмечает Reuters. По данным агентства, в Twitter, Telegram и TikTok был замечен наплыв новых пользователей, из-за чего сервисы испытали нагрузку.