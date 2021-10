Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей, сообщают РИА Новости.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя", - говорится в заявлении на сайте Facebook.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. о данным Downdetector, о неполадках в работе сообщили сотни тысяч пользователей из разных стран. Сообщение на странице соцсети указывало на ошибку в системе доменных имен (DNS), которая позволяет веб-адресам доставлять пользователей "к месту назначения".

Руководство Facebook извинилось за сбой на своей странице в Twitter. Компания работала над восстановлением доступа.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.