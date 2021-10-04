В Литве прошли решающие матчи чемпионата мира по футзалу, определившие поднявшиеся на пьедестал сборные. В матче за бронзовые медали встретились сборная Казахстана, впервые в своей истории пробившаяся в четверку сильнейших команд мирового первенства, и сборная Бразилии, пять раз завоевывавшая титул чемпионов мира (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 г. г.).

Автор первого гола в ворота сборной Бразилии Альберт Акбаликов (№ 9) и Биржан Оразов / Фото instagram.com

На этом чемпионате мира бразильцы заняли, как и сборная Казахстана, первое место в группе, одержав три разгромные победы над командами Вьетнама (9:1), Чехии (4:0) и Панамы (5:1). В плей-офф сборная Бразилии выиграла в 1/8 финала у команды Японии (4:2), в четвертьфинале у команды Марокко (1:0), а в полуфинале уступила действующему чемпиону мира - сборной Аргентины (1:2).

В изобиловавшем опасными моментами первом тайме матча за третье место был забит всего один гол. На 12-й минуте после удара из центра поля вратаря сборной Казахстана Игиты Альберт Акбаликов слева в касание переправил мяч в ворота сборной Бразилии, и тот, задев ногу голкипера Гитты, влетел в сетку.

На шестой минуте второго тайма нападающий сборной Казахстана Тайнан отдал пас назад Игите и… записал на свой счет автогол. Правда, на 32-й минуте Тайнан исправил свою ошибку, отправив мяч в ворота бразильцев с близкого расстояния после прострела справа Чингиза Есенаманова. Но через минуту Араужо сделал счет равным, получив мяч на линии штрафной площадки и поразив левый нижний угол ворот казахстанской сборной.

С мячом нападающий сборной Казахстана Дуглас / Фото instagram.com

А затем на 36-й и 37-й минутах бразильцы еще дважды огорчили подопечных бразильского специалиста Рикардо Кака. Сначала Феррао протолкнул мяч из пределов штрафной площадки мимо Игиты под ногой Дугласа в правый нижний угол ворот, а затем Ле дальним ударом с правого фланга отправил мяч в левый угол.

Чемпион мира определился в поединке между сборными Португалии и Аргентины - действующими чемпионом Европы и чемпионом мира. Одержавшие в полуфинале победу над сборной Казахстана лишь в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти - 4:3) португальцы выиграли и матч за золотые медали. На дубль лучшего бомбардира португальской сборной Пани Варелы аргентинцы смогли ответить лишь голом Клаудиньо.

Таким образом сборная Португалии к своим бронзовым медалям чемпионата мира 2000 года добавила золотые медали, впервые в своей истории став чемпионом мира.

По итогам чемпионата мира ФИФА наградила сборную Казахстана призом за честную игру (Fair play). Самый результативный игрок сборной Казахстана Тайнан, забивший шесть мячей в Литве, стал обладателем «Бронзовой бутсы».

Лучшие игроки чемпионата мира: Пани Варела, Рикардиньо (оба - Португалия) и Дуглас / Фото sports.kz

«Серебряной бутсы» от ФИФА был удостоен португалец Пани Варела, на счету которого восемь забитых мячей. А лучшим бомбардиром чемпионата мира и обладателем «Золотой бутсы» стал бразилец Феррао, девять раз поражавший ворота соперников.

В тройку лучших игроков чемпионата мира попал и игрок сборной Казахстана Дуглас, ставший обладателем «Бронзового мяча». «Золотой мяч» - у лидера сборной Португалии Рикардиньо, а «Серебряный мяч» достался еще одному португальскому игроку Пани Вареле.