Очередные матчи регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» впервые в этом сезоне проводил на выезде, сыграв два матча в Павлодаре с местным «Иртышом».

У ворот «Иртыша» Руслан Утебаев (№25) / Фото vk.com/hkertis

Именно с этой командой рудненский клуб завершил стартовую домашнюю серию игр чемпионата, дважды разгромив павлодарцев (5:0 и 5:1).

В первом поединке в Павлодаре счет открыли гости уже на 2-й минуте встречи. Владимир Кротов после передачи от своих ворот Александра Нурека принял шайбу у синей линии, убежал от преследователей и, выйдя один на один с голкипером, легко переиграл Артема Микушина. До перерыва счет не изменился, хотя голевые моменты возникали у ворот обеих команд, а самым опасным стал бросок на 14-й минуте нападающего гостей Сергея Жилова, шайба после которого попала в штангу.

Во второй двадцатиминутке также была заброшена одна шайба, и вновь отличились рудничане. На 28-й минуте ворота оставшегося в меньшинстве «Иртыша» броском слева атаковал защитник «Горняка» Валерий Садиков. Вратарь отбил шайбу, но нападающий гостей Иван Ширяев добил ее в ворота.

В середине периода у павлодарцев появилась возможность сократить отставание, когда у рудничан были удалены один за одним два игрока, однако гости выстояли.

А вот в третьем игровом отрезке «Иртыш» дважды наказал «Горняк», когда тот оставался в меньшинстве. И оба раза автором заброшенных шайб стал молодой нападающий хозяев Адам Евлоев. Через две минуты после того, как счет стал равным, рудненский клуб сумел собраться и провести третью шайбу в ворота «Иртыша». На 55-й минуте Айдар Галимов здорово сыграл на добивании после броска от синей линии Садикова. За две минуты до финального свистка наставник «Иртыша» выпустил вместо вратаря шестого полевого игрока, и… форвард гостей Алексей Бархаткин броском от центральной линии поразил пустые ворота, зафиксировав поражение «Иртыша» - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).

В повторном матче, прошедшем в Ледовом дворце «ШВСМ», счет открыл защитник «Иртыша» Данияр Билимбаев, реализовав численный перевес своей команды. Но чуть более, чем через полминуты Александр Нурек после паса Владимира Кротова восстановил равновесие. Причем «Горняк» и в этом эпизоде играл в меньшинстве.

На 12-й минуте хозяева, в составе которых отличился Дидар Туспеков, вновь вышли вперед. А через две минуты Дмитрий Репин довел преимущество павлодарцев до двух шайб. Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев после третьей пропущенной шайбы заменил защищавшего ворота Никиту Акулинина на Артема Скрынникова. На последней минуте периода Оскар Юлбарисов при поддержке игроков первой пятерки Дениса Гурьева и Ханьжина сократил разницу в счете до минимума.

Защитник «Иртыша» Владимир Шлычков (№80) останавливает силовым приемом у борта нападающего «Горняка» Алексея Бархаткина (№22) / Фото vk.com/hkertis

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, по одному разу реализовав численное преимущество. На 23-й минуте это сделал нападающий «Иртыша» Александр Своеволин, а на 39-й минуте интригу в матч вновь внес нападающий «Горняка» Владимир Кротов, которому ассистировали Сергей Жилов и Степан Штефан.

Уже через 17 секунд после начала третьей двадцатиминутки счет стал равным. Очередное численное большинство «Горняка» реализовал Максим Кунишников после передачи Ивана Ширяева. Но большего гости сделать не смогли. А вот павлодарцы отличились еще дважды. На 54-й минуте Диас Атаханов вывел «Иртыш» вперед, и в концовке встречи шестую шайбу в пустые ворота «Горняка» забросил Максим Карпов. А «Иртыш» одержал в этом чемпионате первую победу - 6:4 (3:2, 1:1, 2:1).

«Горняк» после восьми игр с девятью набранными очками занимает в турнирной таблице восьмую строчку и свои следующие матчи проведет в Усть-Каменогорске 5 и 6 октября против местного хоккейного клуба «Торпедо».