"Тобол" одержал победу над "Ордабасы" и не позволил "Астане" оторваться в чемпионской гонке
2 октября 2021, 18:59 | Спорт
"Тобол" одержал победу над "Ордабасы" в матче 23-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Игорь Сергеев вывел команду вперед на 25-й минуте. На 30-й Султанбек Астанов из "Ордабасы" сравнял.
Но на 74-й вышедший на замену Зоран Тошич снова вернул преимущество "Тоболу". А на 86-й окончательный счет во встрече установил Роман Асранкулов.
Одержав победу, костанайский клуб не позволил "Астане", которая ранее лишила прописки в КПЛ "Жетысу", оторваться в чемпионской гонке. После 23-х туров "Тобол" по-прежнему отстает от столичного клуба лишь на одно очко.
Фото ФК "Тобол"
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