"Тобол" одержал победу над "Ордабасы" в матче 23-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Игорь Сергеев вывел команду вперед на 25-й минуте. На 30-й Султанбек Астанов из "Ордабасы" сравнял.

Но на 74-й вышедший на замену Зоран Тошич снова вернул преимущество "Тоболу". А на 86-й окончательный счет во встрече установил Роман Асранкулов.

Одержав победу, костанайский клуб не позволил "Астане", которая ранее лишила прописки в КПЛ "Жетысу", оторваться в чемпионской гонке. После 23-х туров "Тобол" по-прежнему отстает от столичного клуба лишь на одно очко.

Фото ФК "Тобол"