На проходящем в Нур-Султане международном женском теннисном турнире серии WTA 250 пришла пора матчей, по результатам которых будут определены финалисты Astana Open как в одиночном, так и в парном разрядах.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поборется за выход в финал домашнего турнира серии WTA 250 / Фото ktf.kz

Оставшаяся в единственном числе в одиночном разряде турнира вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в четвертьфинальном матче играла с российской теннисисткой Анастасией Гасановой, выбившей из борьбы во втором круге 77-ю ракетку мира Аню Конюх из Хорватии.

В первых шести геймах первого сета теннисистки выиграли по две подачи соперницы, а при счете 3:3 казахстанка взяла подряд три следующих розыгрыша, в том числе два на подаче россиянки.

Во втором сете Гасанова сумела дважды реализовать брейк-пойнт, позволив лишь раз сделать это Путинцевой, и сравняла счет.

А в решающем сете Юлия Путинцева выиграла и три свои подачи, и три подачи соперницы и одержала победу, ставшую ее первой победой на турнире в трех сетах, - 6:3, 4:6, 6:0.

В полуфинале наша теннисистка встретится с 86-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон из Швеции, которая в 1/4 финала обыграла также в трех сетах обладательницу 80-го номера мирового рейтинга Анастасию Потапову из России - 6:4, 6:7, 6:4.

Вторую полуфинальную пару составили Жаклин Кристиан из Румынии и Элисон Ван Эйтванк из Бельгии. Румынская теннисистка выиграла в четвертьфинале у Александры Крунич из Сербии, а бельгийка одержала на этой стадии победу над российской теннисисткой Варварой Грачевой - 6:4, 6:4.

Не смогли пробиться в полуфинал в парном разряде казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Анна Блинкова. В четвертьфинале турнира этот казахстанско-российский дуэт уступил паре Натела Дзаламидзе (Россия)/Кай Юван (Словения) - 6:1, 6:7, 10:5.

Дзаламидзе и Юван в полуфинале встретятся с российскими теннисистками Ангелиной Габуевой и Анастасией Захаровой, победившими в 1/4 финала британку Саманту Маррей и россиянку Валерию Савиных - 7:5, 6:3.

Вышла в полуфинал и вторая российская пара Виталия Дьяченко и Яна Сизикова, которые в трех сетах переиграли теннисисток из Беларуси Веру Лапко и Лидию Марозаву из Беларуси - 5:7, 6:4, 10:7.

В поединке за выход в финал Astana Open Дьяченко и Сизикова сыграют с Анной-Леной Фридзам из Германии и Моникой Никулеску из Румынии, обыгравшими Екатерину Яшину (Россия) и Валерию Страхову (Украина) - 6:1, 6:1.