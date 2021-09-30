Сразу после окончания мужского турнира Astana Open АТР 250 на корты Национального теннисного центра в столице Казахстана вышли женщины – участницы первого в истории Казахстана женского турнира серии WTA 250 Astana Open. Теннисистки из 21 страны борются за заветный трофей и 250 рейтинговых очков в одиночном и парном разрядах.

Первая ракетка Astana Open WTA 250 Юлия Путинцева стала единственной представительницей Казахстана, пробившейся в четвертьфинал турнира в одиночном разряде / Фото ktf.kz

На старте этого турнира были представлены практически все сильнейшие казахстанские теннисистки, за исключением первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, выступающая в эти дни в турнире WTA 500 в Чикаго (США).

Молодые перспективные казахстанские теннисистки свой путь в этих соревнованиях начали с квалификационного раунда. Но к сожалению, ни одной из них не удалось попасть в основную сетку престижного турнира.

В стартовом матче 17-летняя Татьяна Николенко из Усть-Каменогорска уступила 24-летней представительнице России Наталье Вихлянцевой, занимающей 170 строчку в мировом рейтинге, - 0:6, 6:3, 1:6.

В первом в свой карьере матче уровня WTA 250 20-летняя уроженка Павлодара София Чурсина встречалась с Урсулой Радваньской из Польши, занимающей 260-ю позицию в мире в одиночном разряде. Казахстанка проявила боевой характер, вела в счете в обоих сетах, но оба раза не смогла удержать преимущество, уступив со счетом 3:6, 3:6.

Гозаль Айнитдинова не смогла пройти Юлию Готовко (Беларусь) со счетом 3:6, 1:6. Екатерина Дмитриченко уступила украинке Валерии Страховой со счетом 2:6, 2:6, а Дана Байдаулет в квалификации проиграла британке Кэти Боулдер - 2:6, 1:6.

Более опытные и мастеровитые казахстанские теннисистки - Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Анна Данилина начали свои выступления с первого круга основной сетки турнира.

Завоевавшая wild card на чемпионате Казахстана в основную сетку соревнований алматинка Жибек Куламбаева в стартовом раунде встречалась со второй ракеткой турнира Элисон Ван Эйтванк из Бельгии и уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.

Едва не сотворила сенсацию в первом круге Astana Open WTA 250 Анна Данилина, дав бой третьей ракетке турнира Кристине Младенович из Франции, но уступив в упорном трехсетовом противостоянии - 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Самым продолжительным получился стартовый матч Зарины Дияс, в котором ей противостояла победительница квалификации российская теннисистка Анастасия Захарова. Занимающей 109-ю строчку мирового рейтинга казахстанке понадобилось 2 часа 55 минут, чтобы сломить сопротивление 210-й ракетки мира - 7:6 (8:6), 4:6, 7:5.

Первая ракетка турнира и вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, являющаяся 47-й ракеткой мира, начала свое выступление матчем против занимающей 162-е место в мировом рейтинге Екатерины Горгодзе из Грузии и одержала уверенную победу - 6:1, 6:2.

Остальные матчи первого круга завершились следующим образом:

Вера Лапко (Беларусь) - Юле Немайер (Германия) - 7:5, 4:6, 6:4;

Анастасия Гасанова (Россия) - Юлия Готовко (Беларусь) - 6:1, 6:1;

Урсула Радваньска (Польша) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:7, 1:6;

Лэсли Керкхове (Нидерланды) - Анастасия Потапова (Россия) - 5:7, 1:6;

Стефани Фогель (Швейцария) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 5:7, 6:4, 3:6;

Клара Бюрель (Франция) - Мэнди Минелла (Люксембург) - 3:6, 6:3, 7:5;

Жаклин Кристиан (Румыния) - Наталья Вихлянцева (Россия) - 4:6, 7:5, 6:2;

Александра Крунич (Сербия) - Кэйти Боултер (Великобритания) - 3:6, 6:3, 7:5;

Кая Юван (Словения) - Гретье Миннен (Бельгия) - 2:6, 7:6, 6:4;

Варвара Грачева (Россия) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:3, 7:6;

Леся Цуренко (Украина) - Виталия Дьяченко (Россия) - 6:1, 3:1 (травма);

Анна-Лена Фридзам (Германия) - Арина Родионова (Австралия) - 4:6, 6:4, 6:2.

В стартовавших вчера матчах второго круга, в котором разыгрываются путевки в четвертьфинал турнира, к сожалению, потерпела поражения еще одна представительница Казахстана. Зарина Дияс уступила шведской теннисистке Ребекке Петерсон, занимающей 86-е место в рейтинге WTA, - 2:6, 2:6.

А вот Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал, выиграв в двух сетах у 408-й ракетки мирового рейтинга Веры Лапко из Беларуси - 6:4, 6:4.

Четвертьфиналистками Astana Open WTA 250 в этот день также стали А.Гасанова (Россия), выигравшая у А.Конюх (Хорватия) - 2:6, 7:6, 6:2, А.Потапова (Россия), переигравшая К.Младенович (Франция) - 1:6, 6:4, 6:3, Ж.Кристиан (Румыния), также в трех сетах нанесшая поражение К.Бюрель (Франция) - 6:7, 6:1, 6:2, А.Крунич (Сербия), уверенно прошедшая К.Юван (Словения) - 6:4, 6:3, В.Грачева (Россия), не менее уверенно выигравшая у Л.Цуренко (Украина) - 6:2, 6:4, и Э.Эйтванк (Бельгия), которой понадобилось три сета для победы над А-Л.Фридзман (Германия) - 6:4, 3:6, 6:4.

Сегодня в четвертьфинале встречаются:

Варвара Грачева (Россия) - Элисон Ван Эйтванк (Бельгия),

Жаклин Кристиан (Румыния) - Александра Крунич (Сербия),

Юлия Путинцева (Казахстан) - Анастасия Гасанова (Россия),

Анастасия Потапова (Россия) - Ребекка Петерсон (Швеция).

В парном разряде продолжаются матчи первого круга. К этому моменту стало известно, что во второй круг прошла казахстанско-российская пара Анна Данилин (Казахстан)/Анна Блинкова (Россия), переигравшая казахстанский дуэт Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева - 6:3, 0:6, 10:8.

Вторая казахстанская пара София Чурсина/ Екатерина Дмитриченко в 1/8 финала встретится с парой Анна-Лена Фридзам (Германия)/ Моника Никулеску (Румыния).