О стабилизации цен на продукты кто только уже не говорил. Я заметил такую вещь, что в этом вопросе не только правительство, но и президент бессильны.

Смотрите сами. В апреле 2019 года в Казахстане ввели новые механизмы сдерживания цен на социально значимую продукцию. В августе 2019 года правительство объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания. В январе 2020 года первый заместитель премьер-министра Алихан Смайлов заявил:

- В этом году мы предпримем все усилия для того, чтобы рост цен на продовольственные товары сдерживать в коридоре, который мы себе таргетируем.

Какой коридор - не обнародовали. В сентябре 2020 года на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина были рассмотрены вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием.

- Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров, - сказал тогда Мамин.

Говорил о ценах президент и в своем послании. И вот уже 21 сентября 2021 года Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина и заслушал отчет о работе по стабилизации цен на рынке жилья, стройматериалов, социально значимых продуктов и ГСМ. Как всегда, президенту была нарисована радужная картина. Господин Жумангарин сказал, что еженедельная динамика роста цен на социально значимые продукты снизилась с 0,6% в апреле до 0,1% на 14 сентября. Заметьте, речь идет не об снижении необоснованно задранных цен, а о снижении темпов роста. То есть, они растут, но не так резво, как раньше.

Помнится, рост цен на овощи и картофель обещали остановить в сезон уборки. Не получилось. По данным портала Newtimes.kz, в Костанае, на Складской, цена картофеля 16 сентября 2021 года была 110-130 тенге за 1 кг, а 18-го - уже 140-150 тенге. В прошлом году он стоил в это время 80-90 тенге. Названа и причина - по словам одного из глав наших овощеводческих хозяйств, в этом году из-за аномальной жары увеличились затраты на полив, цена семян, запчастей, ГСМ, поэтому и себестоимость продукции выросла.

Действительно, цены на ГСМ у нас росли и будут расти. Дело в том, что Казахстан давно не продает нефть напрямую на рынок по оптовым ценам. Более половины сырья уходит по долгосрочным контрактам, заключенным еще при Назарбаеве. Другими словами - это результат хваленых инвестиций. Инвестор никогда не упустит свою выгоду, то есть вытащит из страны значительно больше, чем вложил.

То же и с электроэнергией. Производитель объясняет ее подорожание возросшей ценой на уголь для ТЭЦ. А шахтеры говорят, что повысили цену в связи с возросшей ценой на электроэнергию. Получается заколдованный круг.

Одно мне непонятно - как цена на семена повлияла на стоимость продукции? Думаю, что это неуклюжее и неправдоподобное объяснение. Я не агроном, но, исходя из жизненного опыта, знаю, что семена картофеля закладываются с осени и, как правило, свои.

Причину высоких цен на сельхозпродукцию еще в 2020 году объяснила депутат мажилиса Наринэ Микаелян. По ее словам, продукты питания от поля до места реализации проходят через несколько посредников и зачастую дорожают в 2-3 раза, а розничные продавцы прилично повышают их еще.

Но, как видим, власть наводить порядок в этом вопросе не торопится. Говорят много и красиво, но без толку. Ну чем не бюрократический анекдот?